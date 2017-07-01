На 44 миллиона тенге оштафованы образовательные учреждения ЮКО

Сотрудники Департамента по ЧС провели круглый стол с руководителями образовательных учреждений области. Они рассказали о результатах проверок противопожарного состояния школ и детских садов Южного Казахстана и о том, какие административные меры будут приниматься в отношении нарушителей.

В этом году пожарные проверили 1663 объекта из 1750 образовательных учреждений, при этом в большинстве из них был выявлен ряд грубых нарушений.

С начала этого года сотрудники департамента по ЧС с проверками посетили 1663 дошкольных и средних образовательных учреждения. При этом было выявлено 8611 нарушений.

Четверть из них оказались настолько серьёзными, что пожарные вынуждены были отреагировать. На руководителей образовательных учреждений было наложено 1260 административных штрафов на сумму более 44 миллионов тенге.

Бахытжан Зафаров, начальник управления ДЧС ЮКО: «Больше всего нарушений было выявлено в образовательных учреждениях Шардаринского и Сарыагашского районов. На проверяемых объектах отсутствовали системы экстренного оповещения о пожаре, а так же системы противопожарного водообеспечения, то есть гидранты. К нарушением относится и отсутствие постоянного обслуживания имеющихся систем. Хуже всего обстоят дела в Сарыагашском районе. Там из 108-ми не оборудованы 93 школы».

Как объяснили руководители образования, не справедливо возлагать ответственность только на администрацию учебных заведений. Практически каждая школа желает в полной мере обеспечить противопожарную безопасность учеников, но реализовать это на деле не всегда возможно. Одного желания, как правило, недостаточно.

Жанат Тажиева, руководитель отдела образования Шымкента: «Вы приходите к нам с проверками ежегодно с марта по май. А нам на сессии в январе деньги выделяют. Пока проводим конкурс, уже наступает февраль. Сам конкурс длится март и апрель, время уходит. Потом идёт проверка победителя тендера это ещё месяц. И наши показатели снижаются. Я выходила с просьбой к руководству как-то ускорить эти процедуры, но нам ответили, что провести быстрее, чем прописано в законе никто не имеет право. А потом наступает август и нам, за то, что имеются нарушения противопожарной безопасности, грозят наложить крупный штраф».

Пожарные и педагоги договорились совместно решать возникающие проблемы. Тем не менее специалисты по ЧС предупредили, ответственности за нарушения никто не снимает и в случае не выполнения требований противопожарной безопасности будут приниматься строгие административные меры, вплоть до приостановки работы учреждений образования и штрафов в размере до 500 МРП.

Данияр Худайбергенов