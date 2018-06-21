20 июня 2018 года в поселке Шанак Казыгуртского района торжественно открыли пожарную часть на контрактной основе с негосударственной противопожарной службой, которая обеспечит защиту семи населенных пунктов общей площадью 6118 человек.

Наличие и работа пожарного поста позволит повысить защищенность, оперативно реагировать на пожары в населенных пунктах и лесостепных массивах, сократить число погибших и травмированных на пожарах, минимизировать ущерб и ликвидировать пожары на начальных стадиях горения.

Начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Департамента по ЧС ЮКО полковник гражданской защиты Б.Ж. Запаров и заместитель акима Казыгуртского района Т. Калимбетов приняли участие в церемонии открытия пожарной части.

На территории предприятия определен гаражный бокс, имеется 1 единица пожарной техники и 8 человек личного состава. Сотрудники пожарного поста оснащены современной боевой одеждой пожарного.

Открытию пожарного поста жители села были очень рады, так как данный населенный пункт находится в значительной отдаленности от районного центра и от ближайших подразделений государственной противопожарной службы.

Посты пожаротушения являются большой помощью Департаменту по чрезвычайным ситуациям, и очевидно, что они смогут своевременно отреагировать на пожары на территориях отдаленных населенных пунктов.