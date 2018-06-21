Сотрудники ДЧС ЮКО провели несколько выездных занятий в летних оздоровительных лагерях, чтобы предупредить детей и педагогов о необходимости соблюдать правила поведения на воде.

20 июня в летнем лагере «Машат» (Тюлькубасский район) прошел первый урок. Спасатели рассказали детворе об опасностях стихийных бедствий, несчастных случаев, ядовитых насекомых и змей, которые могут угрожать жизни человека.

Профессиональные спасатели водно-спасательной службы учили ребят спасать утопающих, познакомили с методами восстановления дыхания и действиями при судорогах в воде.

Врач Центра медицины катастроф рассказал о том, какую помощь оказывают во время перелома рук и ног, о том, как остановить кровотечение и что делать, когда кусают ядовитые змеи.

В течение всего летнего отдыха детей рабочая группа ДЧС ЮКО будет выезжать в оздоровительные лагеря «Тан-Нур», «Орбита», «Машат-Арасан».