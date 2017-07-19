На центральном стадионе Шымкента устанавливают прожекторы

На Центральном стадионе Шымкента началась установка прожекторов. Этого дня южане ждали последние 10 лет, пишет корреспондент ТК «Отырар TV» Сарбиназ Алдабергенова.

Подрядная организация уже доставила современные лампы итальянского производства. На каждой мачте будут установлены 48 ламп, а их у нас четыре.

По словам заказчиков, эти лампы выполняют несколько функций. Помимо освещения вечерних футбольных встреч, можно будет проводить ночные концертные программы.

На ремонт прожекторов из областного бюджета было выделено 204 миллиона 456 тысяч тенге. Работы должны завершиться в течение 45 дней.

Южноказахстанские болельщики уже в предвкушении просмотра футбольных матчей, не на маленьких стадионах на окраине Шымкента, где мест едва хватало для всех желающих, а на просторном стадионе в центре Шымкента.

Если подрядная компания сдержит свое слово, то уже в сентябре на Центральном стадионе можно будет увидеть игру «Ордабасы».

Напомним, в конце апреля ФФК запретила «Ордабасы» проводить матчи на домашнем стадионе в Шымкенте. Центральный стадион Шымкента имена Кажымукана Мунайтпасова, являющийся домашней ареной местного футбольного клуба «Ордабасы», не допущен к проведению матчей казахстанской премьер-лиги. Такое решение приняла ФФК, о чем сообщается на официальном сайте организации.

«Федерация футбола Казахстана в лице Департамента лицензирования (сертификации) и аттестации сообщает о том, что 26 апреля 2017 года была проведена очередная Комиссия по сертификации, на которой было принято решение о применении санкции в виде «запрета на проведение матчей» на Центральном стадионе имени К. Мунайтпасова (г. Шымкент) в отношении футбольного клуба «Ордабасы» на срок до устранения несоответствий по статье 8 Приложения V Правил по сертификации и по статье 43 Регламента УЕФА по инфраструктуре стадиона (отсутствие прожекторного освещения), требования по которым не выполнялись на протяжении нескольких лет», — говорится в сообщении.