Умные светофоры, дороги и ИИ: как меняется транспортная система Шымкента

В Шымкенте реализован ряд работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и содержание транспортной инфраструктуры.

В частности, городские улицы были полностью освещены, что позволило повысить уровень дорожной безопасности и создать более комфортные условия для жителей. Кроме того, были приведены в порядок бесхозные и вышедшие из строя при отключении электроэнергии светофоры.

Ролан Ибрагимов, руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

«В целях снижения заторов в текущем году на 98 светофорах была внедрена интеллектуальная транспортная система, а на 32 перекрёстках установлены новые светофоры. Также на 24 светофорах, которые с 2016 года не обновлялись и находились в неудовлетворительном состоянии, были установлены аккумуляторы бесперебойного питания. Это позволяет светофорам работать даже при отключении электроэнергии. Ранее этим объектам не уделялось должного внимания, из-за чего они выходили из строя. В итоге все они были обновлены, а дополнительно на перекрёстках установлены ещё 82 светофора».

Кроме того, для оптимизации движения в городе построены три правоповоротных проезда. Также на шести магистральных улицах — участках с высокой интенсивностью движения — были организованы дополнительные полосы. В настоящее время по городу на 83 постоянных маршрутах ежедневно курсируют около тысячи автобусов. Из них 79 маршрутов относятся к социально значимым.

Ролан Ибрагимов, руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

«Если в 2024 году в рамках обновления автобусного парка было приобретено 19 автобусов, то в этом году их число достигло 88. Таким образом, показатель обновления увеличился в 4,6 раза. Также поступали жалобы от жителей на то, что автобусы сходили с маршрута из-за необходимости заправки газом. Для решения этой проблемы компания «Shymkent Bus» установила третью газозаправочную станцию».

Кроме того, по словам руководителя управления, в перспективе видеокамеры в автобусах будут работать в онлайн-режиме. Специалисты планируют использовать возможности искусственного интеллекта для оперативного выявления правонарушений.

Ролан Ибрагимов, руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

«Мы вносим изменения в правила пассажирских перевозок. Перевозчиков обязываем устанавливать камеры в автобусах. С помощью искусственного интеллекта информация о большинстве нарушений — таких как использование водителем мобильного телефона или курение за рулём — будет передаваться нам в режиме онлайн».

Отметим, что в соответствии с уровнем обновления автобусного парка в настоящее время 132 автобуса эксплуатируются менее трёх лет, 973 автобуса — до семи лет, а 45 единиц транспорта относятся к категории старше семи лет. Тем не менее, согласно условиям заключённых договоров, перевозчики поэтапно продолжают работу по обновлению общественного транспорта.