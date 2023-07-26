Вопросы водоснабжения и освещения обсудили на брифинге в Шымкенте

До конца года питьевой водой будут обеспечены все жители Шымкента. Об этом на брифинге заявил руководитель городского управления энергетики и инфраструктурного развития Максат Ерембеков.

Из 81-го микрорайона Шымкента, 78 обеспечены качественной питьевой водой. В основном — это густонаселённые массивы. Жители — Қурсая, Сайрама, и Кайнар булака пока получают воду по графику. Но до конца этого года, обещают чиновники, чистой водой будут обеспечены все жители мегаполиса.

«В 2023 году ведутся строительные работы на 6 объектах (1, 2-я очередь Көркай, 1, 2-я очередь Кайнарбулак, 1, 2-я и 3-я очередь Сайрам, новое строительство Енбекшинского района). По итогам 2023 года будут завершены строительные работы и сданы в эксплуатацию 6 объектов. В результате около 72 тысяч человек будут обеспечены качественной питьевой водой. Показатель обеспеченности питьевой водой по городу Шымкенту вырастет с 98,5% до 100%», — рассказал руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития г. Шымкента Максат Ерембеков.

Не так благополучно обстоят дела с канализационным отводом. В этом году на строительные работы 10 объектов выделено 4 млрд 800 миллионов тенге. Сейчас ведётся прокладка 2 магистральных канализационных коллекторов в микрорайонах Туран, Шымсити и 8 внутренних квартальных систем в микрорайонах Мирас, Шапагат-2, Асар-2, Тассай и Туран. Пока же канализацией могут пользоваться жители 24 микрорайонов, в которых проживает более 700 тысяч человек. Жители 57 населённых пунктов Шымкента ещё ожидают своей очереди. Схожая ситуация и с обеспеченностью микрорайонов природным газом.

«В 2022 году из 81 населенного пункта города, газом обеспечены 50 микрорайонов, 27 населенных пунктов — негазифицированы и 4 населенных пункта обеспечены частично. Сейчас у нас ведутся масштабные строительные работы в микрорайонах Кайнарбулак и Ынтымак-2. Этот проект начался в этом году. И должен быть закончен в 2024. И если сейчас процент обеспечения газом составляет 94 процента, то в конце следующего года он составит 96 процентов», — говорит руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития г. Шымкента Максат Ерембеков.

В этом году, согласно планам управления, электрическое освещение будет на 104 улицах Шымкента. По итогам первого полугодия разработана проектно-сметная документация и сейчас ведутся строительно-монтажные работы на 49 улицах. По окончанию работ, 70 процентов улиц города будут освещаться в тёмное время суток.