200 школьников в Туркестанской области ютятся в 10 кабинетах

Больше 200 школьников села Ынтымак Туркестанской области вынуждены учиться в 10 кабинетах.

В этом году один из классов переделали в столовую, и за партами стало еще теснее. Учителя не знают, каким образом разделить детей, чтобы все поместились. Само здание при строительстве вообще-то планировалось как административное. К тому же за три десятка лет оно ни разу не видело капитального ремонта.

Кабинеты химии и физики ученики школы в селе Ынтымак Туркестанской области, пожалуй, видели только в кино. На линейки школьники выстраиваются в узких коридорах, а дискотеки проходят на улице. Актового зала в школе никогда не было. Изначально строение и вовсе не должно было быть школой, 34 года назад здание строили как административное, для фермеров. За эти годы здесь не было капитального ремонта, крышу и полы латают за счет средств родителей.

«Каждое лето мы всем селом думаем, как отремонтировать нашу школу. Вместе с учителями меняем частями шифер. Но в одном месте сделаем, в другом течет. Полы гниют. Недавно разобрали одно заброшенное здание, хорошо, много материалов для школы использовали. Но всё равно дожди пойдут, опять все будет течь, сыреть и гнить», — говорит Бакытбек Найзабаев, житель с. Ынтымак Туркестанской области.

Сейчас в школе учатся 205 детей, мест не хватает. Учащиеся 10-х и 11-х классов вынуждены ездить в школы соседних населенных пунктов. Классов становится все меньше. Один из них в этом году отдали под столовую, мера эта вынужденная из-за нормы об обязательном питании для учеников начальной школы.

«Если в одном классе 25 учеников, то у нас нет для них такого большого кабинета. Мы в один даже не можем вместить 19-20 человек. Поэтому делим их на две группы. Получается, в одном классе по 12 человек. У нас во 2-ом, 3-ем, 4-ом классах по две группы. Когда на улице тепло, физкультурой занимаемся на улице, на спортивной площадке. А зимой играем в шахматы, шашки, тогыз кумалак», — говорит Берик Аспанов, заместитель директора школы им. С. Искакова.

Сельчане давно просят построить им новую школу. Три года назад им рассчитали, что здание обойдется бюджету в 981 миллион. За три года стоимость проекта на 200 мест выросла до 1 млрд 642 миллионов тенге.

«Строительство школы вынесли на рассмотрение предстоящей сессии маслихата. Если строительство одобрят и выделят финансирование, то, возможно, работы начнутся уже в этом году. И планируем в следующем, к началу учебного года, ввести здание школы в эксплуатацию», — говорит Мухитбек Сарсенбеков, специалист отдела образования Ордабасинского района.

Школьники, родители и чиновники ждут одобрения от областных депутатов. В их руках решить проблему учащихся. Иначе детям придется тесниться и дальше.