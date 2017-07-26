В Шымкенте обвиняют в мошенничестве женщину за участие в сетевом маркетинге

Пожилая мать 48-летней женщины заявила, что бывшие сотрудники силовых органов ЮКО устроили преследование ее дочери, стремясь обложить ее данью. А когда женщина отказалась платить, организовали на нее коллективное заявление по обвинению в мошенничестве.

В Енбекшинском районном суде началось слушание дела в отношении 48-летней Жамилы Юлдашбаевой, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере. Примечательно, что сама подсудимая и ее адвокат обратились в суд с ходатайством что бы данное дело освещалась журналистами.

Бахтияр Ботаев, адвокат: «Дело сфабриковано, по надуманным мотивам направлено в суд. Во время предварительного следствия мы неоднократно писали свои ходатайства, но реагирования не добились».

С 2012 года Жамила Юлдашбаева работает в компании сетевого маркетинга, деятельность, которой официально разрешена в Казахстане. В этот же сетевой маркетинг вступили и несколько жителей Шымкента и области. По условиям компании, они должны были вносить 150 тысяч тенге взноса, за что получали швейцарские часы и членство в компании. Затем, привлекая подобных же партнеров, им обещалось весьма крупное вознаграждение от 4 и более млн тенге.

«Сейчас в компании имеется более трех тысяч человек, которые являются партнерами. Также и вот эти потерпевшие 17 человек, они тоже являются партнерами. Они не стали дальше работать, набирать призовые очки, и хотят возместить с человека который их привлек работать в данной компании. Все, написавшие заявления — ввели в заблуждение органы уголовного преследования. Деньги лично Юлдашбаева не получала. Они сами лично положили деньги на счет компании. И они все получили свои подарки», — Бахтияр Ботаев.

При этом мать Жамилы уверена, что все эти заявления организованы людьми, которые сами пытались вымогать у ее дочери деньги.

Захира Юлдашбаева, мать потерпевшей: «Хотели чтоб она на них работала. Что б людей находили и все. Угрожали в районе микрорайона «Самала» ножом. Их двое. Житья не давали. Приехала со мной посоветоваться — что мне делать мама? Меня могут и убить. Заставляют по 1,5 миллиона и одному и второму. Вот нашли они легкий способ зарабатывания денег. Мы оралманы. Я три года назад приехала в Казахстан, дочь моя десять лет назад. И они заранее все разузнали, что оралманка. Здесь нет у нас защиты. И стали у нее вымогать».

Стоит отметить, что все потерпевшие категорически отказались что бы их снимали журналисты. Против съемки в суде высказался даже прокурор обвинения. Однако суд, указав на открытость процесса, дал разрешение на работу журналистов. Прокурор огласил все 17 эпизодов, которые вменяются подсудимой. Все происходило по одной схеме.

Прокурор: «Подсудимая уговорила его, если он заплатит 150 тысяч то получит вознаграждение в 1 млн 500 тыс тенге».

Сама подсудимая все обвинения полностью отвергла, заявив о своей невиновности. Судебное следствие продолжается.

Данил Шемратов