Программа праздничных мероприятий в Шымкенте в День столицы

Уважаемые жители и гости города Шымкент!

6 июля страна отметит молодой праздник «День столицы». Предлагаем вашему вниманию программу мероприятий, организованную акиматом города.

Для самых маленьких горожан мы приготовили большую программу в Зоопарке Шымкента. 6 июля здесь пройдет «День открытых дверей». С утра до 14:00 приглашаем ваших детей отпраздновать вместе с нами день рождения жирафа Астаны. Помимо аниматоров малышей ждет театрализованное шоу, концерт и трансляция фильмов, посвященных Астане.

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Концертные программы пройдут во всех городских парках с 11:00 до 14:00. Кроме того, в парке Абая художники представят на суд зрителей свои работы, посвященные столице. А в Центральном парке пройдет состязание среди акынов на лучшую песню, стихотворение, посвящение столице. Здесь же – выставка книг об Астане. У памятника С. Байтерекову лучшие творческие коллективы города представят свои номера, посвященные столице нашего государства.

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В торговом доме «Шымкент плаза» с 11:00 до 12:00 пройдет флэш-моб танцевальных коллективов «Еңсесі биік – Елорда». На стадионе Кажымукана за звание сильнейшего будут бороться юные спортсмены города. А во Дворце школьников дети нарисуют, какой они увидели Астану.

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В 18:00 праздничные мероприятия начнутся на площади Аль-Фараби с выставки художников и ремесленников. А завершится праздник театрализованной постановкой и концертом с участием звезд казахстанской эстрады.

Запланируйте праздничный день так, чтобы ничего не пропустить.