В Шымкенте в рамках празднования 30-летия Независимости и Дня столицы запущены ряд индустриальных и сельскохозяйственных проектов.

В онлайн церемонии открытия объектов принял участие аким города Мурат Айтенов. Глава города поблагодарил предпринимателей за вклад в повышение экономического потенциала города и пожелал успехов трудовым коллективам новых предприятий.

Для эксплуатации новых производственных линий привлечено 6,2 млрд тенге инвестиций. На предприятиях создано 344 новых рабочих места. Среди запущенных предприятий 6 проектов — индустриальные производства. Среди них — металлические и железные изделия, корпусная мебель, автомобильное стекло, товары народного потребления, проекты легкой промышленности.

В сфере сельского хозяйства запущено 5 проектов. В аграрной сфере запущено тепличное хозяйство, в животноводстве реализованы проекты по производству сыров и молочной продукции, цех минеральной воды, молочно-товарная ферма.

Стоит отметить, в настоящее время в Шымкенте в промышленной сфере активно работают более 700 предприятий. Доля промышленной отрасли составляет четверть объема валового регионального продукта. По итогам прошлого года в промышленной сфере города произведено продукции на 654,2 млрд тенге. За годы Независимости в экономику города Шымкент привлечено 2,5 трлн тенге инвестиций, с участием иностранных инвесторов реализовано 17 проектов на сумму 2,3 млрд долларов США.