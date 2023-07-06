С днем рождения, Астана!

6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник — День столицы.

Его отмечают с 2008 года. Этот важный для всей страны день имеет историко-культурное значение, являясь «символом достижений Казахстана».

Немного истории

В 1997 году Президент суверенного Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил перенести столицу страны из Алматы в Акмолу. Это решение было продиктовано важным геополитическим месторасположением города – центр Казахстана и Евразии. Особую роль при выборе новой столицы сыграло наличие свободных земель для развития города.

В 1998 году руководство страны приняло решение переименовать столицу в «Астана». Она стала центром государственной, общественной и культурной жизни страны.

Астана — символ утверждения национальной идеи и объединения страны. Город, который представляет собой образ независимого Казахстана.

В 2019 году Астана пережила смену имени в Нур-Султан по инициативе Касым-Жомарта Токаева. Однако, спустя три года указом президента было принято решение об обратном переименовании столицы в «Астану».

На сегодня Казахстан уже успел зарекомендовать себя на мировой арене как демократичная страна с огромным инвест-потенциалом. Молодые казахстанцы становятся ведущими специалистами в сфере науки, бизнеса и культуры. А Астана стала центром притяжения талантов и тех, кто готов менять не только свою жизнь, но и жизнь всей страны в лучшую сторону.

Астана это город, который не оставит никого равнодушным. На первый взгляд, она может показаться суровой, жесткой и предельно деловой, но дайте ей время и она раскроет ваш потенциал и поменяет вашу жизнь. С днем рождения, Столица!