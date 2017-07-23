С 2018 года «Казгидромет» сменит 30-летнюю методику прогноза погоды на новую

Специально для внедрения новых технологий в Казахстан приехали специалисты из Европы и США, сообщает informburo.kz.

В РГП «Казгидромет» на протяжении 30 лет использовали единственную методику прогноза погоды, разработанную в 80-х годах ХХ века.

С 2018 года для составления гидропрогнозов планируется использование трёх новых методик, заявил на расширенном совещании, посвящённом итогам деятельности организации генеральный директор РГП «Казгидромет» Марат Кынатов.

Он заверил, что сейчас эксперты из Европы и США вовсю вовлечены в работу по гидрологическому прогнозированию в Казахстане.

«Ранее использовалась единственная методика, разработанная в 80-х годах прошлого века. С 2018 года для составления гидропрогнозов планируется использование трёх методик, в том числе численные модели для гидрологического прогнозирования. Мы обратились во Всемирную метеорологическую организацию. Впервые в работу по прогнозированию паводков в Казахстане вовлечены эксперты организации и национальных гидрометеорологических служб Европы, которые оказывают консультативную и техническую поддержку», – отметил генеральный директор РГП «Казгидромет» Марат Кынатов, докладывая о мерах, применяемых для улучшения качества гидрологических прогнозов.

12-13 июля эксперты Всемирной метеорологической организации и национальной гидрометеослужбы Италии совместно со специалистами Вычислительного центра и департамента гидрологии РГП «Казгидромет» приступили к разработке пилотной модели гидрологического прогнозирования на примере реки Арысь.

Коллеги из Национального водного центра и других специализированных организаций США оказывают консультативно-техническую поддержку «Казгидромету».

Участники ознакомились с программой модернизации РГП «Казгидромет» на 2017-2020 годы. Эта программа предусматривает полное оснащение наблюдательной сети экологического, метеорологического и гидрологического мониторинга.

В рамках этой программы совместно с РГП «Казаэронавигация» планируется установить 25 метеорологических радиолокаторов для покрытия всей территории Казахстана, что обеспечит более высокую точность прогнозов.