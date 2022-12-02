В Казахстане проводят работу по реабилитации жертв политических репрессий

С 2020 года в Казахстане над этим работает государственная комиссия, ее подразделения созданы в каждом городе. В одном из шымкентских вузов сегодня прошла научно-практическая конференция, на которой подводили итоги работы комиссии.

В Казахстане проводится масштабная работа по поиску и реабилитации жертв политических репрессий 20 века. Исследования проводятся по 9 направлениям. Для создания диалоговой площадки в Шымекенте прошла конференция, посвященная жертвам репрессий. Ее организовала рабочая группа совместно с двумя крупными вузами.

«Не все жертвы были реабилитированы. Поколения тех жертв, они забывают, не могут сказать кто кому кем приходится, они забывают кто есть кто, уже идет забвение среди народа, поэтому всколыхнуть и восстановить эту память это очень своевременно«, — говорит Гулнар Жанысбекова, руководитель рабочей группы по исследованию жертв политических репрессий.

Два года назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий 20 века. В сегодняшней конференции приняли участие отечественные и зарубежные ученые и историки, общественные деятели Туркестанской области, докторанты и магистранты из региона, а также гости из Астаны и Алматы.

«Комиссия, которая оправдывает жертв политических репрессий, работает два года, и сегодня мы подводим итоги. В этом деле огромную роль играют сотрудники архива. Также за это время мы собрали материалы по жертвам из МВД, КНБ и генпрокуратуры», — говорит Гульшат Нурымбетова, руководитель центра изучения материалов политических репрессий XX века архива президента РК.

В прошлом веке жертвы восстания крестьян, политики ликвидации кулаков и конфискации их имущества, коллективизации, массовых гонений и насилия в отношении простого населения и представителей религий, выступавшие против политики, остались вне закона. Основная цель работы государственной комиссии — восполнение этого пробела.