Более 6500 жертв политических репрессий будут реабилитированы

В Туркестанской области более 6 с половиной тысяч жертв репрессий выдвинуты на реабилитацию.

Жители юга чтят память жертв политических репрессий и голода. В этот страшный период пострадали не только казахи, но и полтора миллиона представителей других этносов, депортированных в Казахстан. В 2021 году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О полной реабилитации жертв политических репрессий». С тех пор специалисты работали с архивными документами и и рекомендовали реабилитировать более 6 с половиной тысяч человек по южному региону.

Гульнара Шардарбекова, руководитель государственного архива общественно-политической истории Туркестанской области:

«Как вы знаете, в 28-е — 30-е годы прошлого столетия наши соотечественники подвергались политическим репрессиям. Эти люди покидали свои дома. Уезжали в Ташкент. Далее в Китай, в Афганистан. В общей сложности мы рекомендовали реабилитировать 6 тысяч 546 человек из Туркестанской области. Это результат работы за 3 года»

По словам ответственных, предъявленные к оправданию обвинения гражданам пока не отменены. Эта задача возложена на прокуратуру Туркестанской области. После соответствующих исследовательских работ будет опубликован список реабилитированных в государственном контексте.

Гульнара Шардарбекова, руководитель государственного архива общественно-политической истории Туркестанской области:

«Согласно плана на этот год- выходит справочный сборник невинно наказанных. На основании архивных документов излагаются биографии более пятисот пятидесяти невинно наказанных граждан. Все они есть в архиве. Мы пишем наши документы исключительно на основании архивных документов».

Среди участников научно-практической конференции, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий, много молодежи.

Айнур Баймуханбетова студентка:»В день памяти жертв политических репрессий я хотела бы поближе познакомиться с общественными деятелями, людьми, подвергшимися репрессиям. Если в будущем будут организовывать подобные мероприятия, то я обязательно приду. Столько ценного узнала. Этой информацией я обязательно поделюсь с друзьями».

31 мая — День памяти памяти жертв политических репрессий — один из тяжелых периодов в истории страны. Только в нашей стране по сфальсифицированным обвинениям осудили свыше ста тысяч человек. Почти 25 тысяч расстреляли. За сухими цифрами – люди со сломанными судьбами. В то время стать врагом народа мог любой. Неугодное слово в адрес власти, нежелание подчиняться, упоминание о религии – с непокорными боролись жёстко. Реформа разлучала, карала и губила. В то время не щадили ни богатых, ни бедных. Был уничтожен почти весь цвет казахской интеллигенции.