В Шымкенте одним парком стало больше

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Открытие парка «Наурыз» после реконструкции

В Шымкенте стало одним парком больше. Сегодня в жилом массиве «Сайрам» после реконструкции открыт парк «Наурыз». В открытии парка приняли участие акимы ЮКО и Шымкента Жансеит Туймебаев и Габидулла Абдрахимов.

Парк "Наурыз" в жилом массиве Сайрам

Напомним, парк «Наурыз» в жилом массиве «Сайрам» был образован в 1991 году. Общая территория парка – 8 га. Парк за 26 лет его существования ни разу не ремонтировали. Впервые его привели в порядок в этом году.

Здесь обновили фасад, укрепили берега искусственного водоема, установили удобные скамейки. Решен и вопрос полива зеленых насаждений – эту задачу будут решать посредством скважины. У входа в парк появилась мраморная плитка, а арку отделали травертином.

Тендер на ремонт парка выиграла компания ТОО «Куат курылыс». Ремонт городу обошелся в 180 млн. тенге.

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1 Комментарий Включено "В Шымкенте одним парком стало больше"

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Нурзия Тлеукабылова

Еще есть в городе хороший парк металлургов, он обвешал, заброшен, неухожен….а когда то был красивым цветущим. Его бы тоже привести в порядок, будем активным местом отдыха для людей

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