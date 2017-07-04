В Шымкенте одним парком стало больше

В Шымкенте стало одним парком больше. Сегодня в жилом массиве «Сайрам» после реконструкции открыт парк «Наурыз». В открытии парка приняли участие акимы ЮКО и Шымкента Жансеит Туймебаев и Габидулла Абдрахимов.

Напомним, парк «Наурыз» в жилом массиве «Сайрам» был образован в 1991 году. Общая территория парка – 8 га. Парк за 26 лет его существования ни разу не ремонтировали. Впервые его привели в порядок в этом году.

Здесь обновили фасад, укрепили берега искусственного водоема, установили удобные скамейки. Решен и вопрос полива зеленых насаждений – эту задачу будут решать посредством скважины. У входа в парк появилась мраморная плитка, а арку отделали травертином.

Тендер на ремонт парка выиграла компания ТОО «Куат курылыс». Ремонт городу обошелся в 180 млн. тенге.