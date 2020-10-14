В этом году на обеспечение качественной электроэнергией микрорайона «Бадам» (195 квартал) в Аль-Фарабийском районе города Шымкента из бюджета выделено 253 млн. тенге.

Строительно-монтажные работы по проведению электролиний 10/0,4 кВ производило ТОО «Омега Строй». Строительство объекта полностью завершено, он сдан в эксплуатацию.

Об этом акиму города Мурату Айтенову доложил аким Аль-Фарабийского района Габит Мауленкулов, отчитавшийся по итогам девяти месяцев.

По словам акима района, успешно решается в микрорайоне «Бадам» и вопрос с обеспечением питьевой водой. В мае подрядная организация — ТОО «Сарыағаш Аман» приступила к строительству объекта. Работы планируется завершить до конца года.

Газификацией 195 квартала занимается подрядная организация — ТОО «Комби Строй 1».

Помимо этого, разрабатывается проектно-сметная документация обеспечения инженерной инфраструктурой микрорайона «Сауле». С этой целью заключен договор с ТОО «МПК-ПРОЕКТ».

Нужно отметить, так как Аль-Фарабийский район является центральной частью города, показатель водо-, энерго- и газоснабжения здесь составляет 99,7 процента.

Пресс-служба акима города Шымкента