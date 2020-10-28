Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил жилой массив Базаркакпа.

В первую очередь он ознакомился с работой канализационной системы, что является актуальным вопросом на сегодняшний день.

В жилом массиве Базаркакпа центральная (магистральная) канализация проходит по улицам Тельмана и Далабазара. Центральная канализация соседнего микрорайона Шанырак проходит по улице Айбота. Данная канализационная система была перекрыта в 2010 году, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В 2017 году подрядная компания ТОО «ТКСК-Строй» выполнила работы по строительству 3,3 км канализационной системы. В результате к канализации подключено 20 многоэтажных домов.

Однако в жилом массиве требуется установка полной магистральной канализационной системы и подключение внутренней канализационной системы. Так как сброс сточных вод в реку Сайрам наносит вред окружающей среде.

Ознакомившись с ситуацией, Мурат Айтенов поручил передать центральную канализационную систему на баланс управления энергетики и ЖКХ города и провести работы по реконструкции.