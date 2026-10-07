В одном из банкетных залов Шымкента скончался 13-летний подросток. По данному факту полиция провела досудебное расследование.

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, смерть подростка, по результатам проверки, наступила в связи с имевшимся у него заболеванием. Также стало известно, что мальчик работал в банкетном зале.

«Установлено, что смерть подростка наступила в связи с его заболеванием. Кроме того, по выявленным в ходе проверки фактам нарушения трудового законодательства владелец банкетного зала привлечён к административной ответственности», — сообщили в полиции.

Родители погибшего подростка в городскую инспекцию труда с жалобами не обращались.

Согласно трудовому законодательству, заключать трудовой договор с детьми младше 14 лет запрещено.

С допустимого возраста подростки могут выполнять лёгкую работу с согласия родителей при условии, что она не мешает учёбе.