В Шымкенте открылся мебельный магазин турецкой компании «Weltew Mobilya»

В Шымкенте открылся магазин качественной и красивой мебели от турецких производителей Weltew Mobilya. Спальные и кухонные гарнитуры необычного дизайна, а главное, высокого качества, украсят любой дом.

В торжественной обстановке в Шымкенте открылся магазин мебели от турецкой компании Weltew Mobilya. Удобные диваны, изящные кресла и поистине королевские кровати — такая мебель дополнит и украсит интерьер любого дома. Ценители элитной мебели остались довольны.

«Мы сегодня с семьей пришли на открытие мебельного магазина, и нам все очень нравится. Мебель красивая, а главное качественная. Мне очень понравились диваны и кровати. Здесь любой сможет найти мебель на свой вкус», — делится первыми впечатлениями Орынбеке Поштаева.

От изобилия необычной и качественной мебели у покупателей разбегаются глаза. Некоторые уже остановили свой выбор на продукции от турецких производителей.

«Мы три дня искали по всем магазинам города мебель в спальню. И наконец-то нашли то, что нам подходит идеально. Мы выбрали спальный гарнитур от фирмы Пэтра и очень довольны. Она качественная, красивая и доступная по цене», — рассказывает первая покупательница мебельного магазина Weltew Mobilya, Айнур Даулетбаева.

Компания Weltew Mobilya на мебельном рынке уже с 1996 года. Турецкие производители выпускают кухонную и мебельную гарнитуру, используя преимущественно натуральные материалы. Мебель в стиле авангард и модерн — качественная, уникальная и красивая.

«Мы на мебельном рынке уже 21 год. За эти годы мы научились улавливать настроение покупателя и точно знаем, что нужно — стиль и удобство. На наших фабриках мы изготавливаем мебель серийного производства по новейшим немецким технологиям. К слову, в Шымкенте мы открыли первый магазин в стране», — рассказывает Мустафа Балджи, председатель совета директоров Weltew Mobilya.

Завершилось торжественное открытие магазина лотереей с призами и подарками. Магазин турецкой мебели Weltew Mobilya находится в торговом доме «Созвездие мебели и техники», по адресу: проспект Тауке хана, 193.

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