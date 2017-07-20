В Шымкенте полицейские задержали домушника, который подозревается в совершении 28 квартирных краж

В городе Шымкент полицейские задержали домушника, который подозревается в совершении 28 квартирных краж, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Сотрудники полиции Каратауского ОП УВД Шымкента в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Сарыагашского района, 1988 года рождения, подозреваемого в совершении серии квартирных краж на территории областного центра.

Как выяснили полицейские, 28-летний домушник проникал в жилище местных жителей, выдавливая пластиковые окна. Далее молодой человек похищал из домов потерпевших деньги, золотые изделия, телевизоры, сотовые телефоны и другие ценные вещи. Краденое имущество он реализовывал, а деньги тратил на свои нужды.

Следствием установлена причастность задержанного к 28 фактам квартирных краж, совершенных им за последние три месяца. Общая сумма, нанесенная потерпевшим, составила свыше 4 миллионов тенге. Вещественное доказательство изъято.

В Каратауском ОП УВД Шымкента возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Чтобы обезопасить себя от квартирных краж, южно-казахстанские полицейские рекомендуют жителям области: по возможности установить в своих домах металлические двери, домофоны и решетки на окнах.

Входные двери квартир и домов необходимо оснастить надежными замками и оборудовать цепочкой, глазком и щеколдой. В подъездах многоквартирных домов необходимо установить полное освещение и железные двери с домофонами.

Не открывайте двери, не убедившись, кто за ней находится и не оставляйте двери и окна своих домов открытыми, даже если вы вышли из дома ненадолго.

Если же Вы стали жертвой или свидетелем квартирах краж, то незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «102».