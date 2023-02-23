Малолетние преступники из благополучных семей

Шымкентские подростки стали чаще грабить и воровать. За совершение преступлений 14 несовершеннолетних получили условный срок.

В основном подростки совершают кражи, грабежи и мошенничества. Чаще всего идут на преступления ради денег и мобильных телефонов. Нередко кражи совершают и дети из достаточно благополучных семей.

Даурен Сайханов председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г.Шымкента:

«В прошлом году мы рассмотрели 80 дел по разным статьям, 9 дел перешли нам с 2021 года. Большинство уголовных дел, рассматриваемых нами, по статье «открытое хищение чужого имущества» и «скрытое хищение чужого имущества». Чаще всего многие подростки не понимают, что они делают. В суде говорят: они пошли на преступление, потому что позвали старшие друзья. В таком случае мы стараемся не доводить дело до тюремного срока. Стараемся завершить дело примирением сторон».

Дети идут на преступления по разным причинам: это стремление к красивой жизни, желание быстрого обогащения, уверенность в том, что можно избежать наказания и самоутвердиться. С этими причинами и их последствиями нужно бороться, уверены судьи.

Даурен Сайханов председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г.Шымкента:

«В некоторых случаях, выпускники школ, которым уже по 20 лет, берут на кражи учеников, которые еще учатся. Когда дело доходит до расследования, выясняется, что взрослые принуждали детей к преступлению. Мол, ты будешь стоят снаружи и следить за обстановкой, пока я буду воровать. В 10 случаях, в прошлом году деньги потерпевшие взыскали в полном объеме. Заявители не стали настаивать на сроке для подозреваемых, простили».

Неправильный подход родителей в вопросе воспитания часто служит причиной озлобленности детей, говорят психологи. Важно и окружение. Специалисты советуют вовремя социализировать ребенка. Проще говоря, занять его, найти хобби, записать на спорт.