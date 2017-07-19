В Шымкенте за гибель ребенка на детской площадке никто не ответил

В Шымкенте за гибель ребенка на детской площадке никто не понес наказания. 13 июля исполнился год трагедии, случившейся в шымкентском микрорайоне «Айкап», сообщает go13.kz.

Вечером на детской площадке пятилетний Алихан, игравший с ребятами, случайно прикоснулся к железобетонному электрическому столбу. Ну откуда крохе было знать, что это смертельная ловушка на детской территории. Мальчика ударило током напряжением 150-170 кВт. Железобетонный столб «притянул» к себе ребенка и не отпускал, пока тот не рухнул на землю без сознания.

Через 10 дней в реанимации Алихан умер. Он был единственным долгожданным мальчиком в семье Кожагельдиевых. Ее надеждой и радостью. Не пережила утраты прабабушка, души не чаявшая во внуке, она скончалась через несколько месяцев.

Площадка с железобетонным столбом-убийцей, где произошло несчастье, состоит на балансе шымкентского городского отдела ЖКХ. Построило ее ТОО «Арман» на бюджетные средства, выделенные в рамках государственных закупок. Контроль за качеством строительства осуществляло ТОО «Шымкенткурделикурылыс».

В течение года уголовное дело, возбужденное по заявлению отца погибшего Алихана, несколько раз приостанавливалось. После очередной жалобы пострадавших возобновлялось. По словам родственников, в материалах дела имеются все доказательства грубейших нарушений, игнорирования правил техники безопасности при установке электрического столба. Он был без изоляции и заземления.

Родные погибшего ребенка утверждают, что Аль-Фарабийская районная прокуратура, надзирающая это расследование, по непонятным причинам тянет передачу материалов в суд для привлечения виновных к уголовной ответственности, чтобы раз и навсегда поставить заслон таким преступлениям в областном центре, стремящемся к статусу миллионника.

Это уже не первая в Шымкенте детская смерть от электрического тока на улице. И никто за это не понес наказания.