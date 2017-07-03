В ЮКО будет создан кооператив пчеловодов

В Южно-Казахстанской области будет создан кооператив пчеловодов. Это, в свою очередь, позволит развивать внутренний туризм и привлечь больше иностранных туристов.

Вместе с этим, создание данного кооператива будет способствовать ведению совместной работы с пчеловодами южного региона. Об этом сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев в ходе рабочей поездки в Казыгуртский район.

Природа Казыгуртского района благоприятна для занятия пчеловодством. На сегодняшний день число индивидуальных предпринимателей, занимающиеся пчеловодством в горной местности составляет около 20-ти. Среди них немало предпринимателей из Шымкента и Сарыагашского района, которые выбрав благоприятные места, на сегодняшний день производят мед.

Одним из них является житель Сарыагашского района Сергей Маринков, занимающийся на протяжении 10 лет пчеловодством. На сегодняшний день он производит натуральную продукцию в сельском округе Сабыр Ракымова Казыгуртского района. В ходе рабочей поездки аким области ознакомился с деятельностью пасечного хозяйства Сергея.

«Пчеловод – хорошая профессия. Но, необходимо создать кооператив, который объединит всех пчеловодов, занимающихся разведением пчел и производством чистого натурального продукта в благоприятных природных условиях. Только в этом случае будет систематизирована работа и откроются все пути для развития пасечного хозяйства. В связи с этим, в ближайшее время мы объединим пчеловодов южного региона, и обсудим планы на будущее», — сказал Жансеит Туймебаев.

Поддержав предложение акима области, Сергей Маринков поделился секретом годового дохода в производстве меда:

— Пчеловодством в семье занимаемся я, братишка и папа. Мы специально приехали сюда из Сарыагашского района. Килограмм меда продаем оптом по 1500 тенге. В целом, за один сезон производим 3,5 тонн меда.

Глава региона отметил о необходимости в ближайшее время рассмотреть пути превращения казыгуртского меда в бренд. Для прибывших в регион туристов, в гостиницах областного центра планируется предусмотреть предоставление меда пакетами, рассказали в пресс-службе акима ЮКО.