Весь Шымкент обсуждает запуск космического корабля «Союз» (видео)

Летящий по ночному небу странный объект напугал шымкентцев. Конусообразный объект медленно двигался по ночному небу, оставляя за собой яркий дымный след. Особенно хорошо объект смогли разглядеть жители микрорайона «Нурсат».

«Обычная ракета, запуск из Байконура…» — пишут в интернете шымкентцы-скептики.

«Ага, прямо над Шымкентом запуск!» — отвечают им романтики…

А вы как думаете? Что это? Ваши версии ждем в комментариях.

Как стало известно чуть позже, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-05», на борту которого находится экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и итальянского астронавта Паоло Несполи, запущена в пятницу с «Гагаринского старта», сообщил РИА Новости представитель «Роскосмоса». Старт состоялся в 18.41 по московскому времени, значит 21.41 по местному.

Через несколько минут после старта «Союз МС-05» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на траекторию сближения с МКС.

Летящий «Союз» был виден в Шымкенте, Таразе и Кызылорде.