Вторые, пятые и седьмые классы средних школ Шымкента полностью обеспечены учебниками

Вторые, пятые и седьмые классы средних школ Шымкента в этом учебном году будут полностью обеспечены новыми учебниками. В предыдущем году новые книги в стопроцентном составе были предоставлены первым и восьмым классам.

Согласно сведениям городского отдела образования, только две типографии в городе занимаются изданием учебных пособий для школьников. Для печати учебников в этом году из бюджета был выделен 1 млрд 300 млн тенге. Бесплатное пользование новоизданными книгами возможно только социально-уязвимым категориям детей, остальные будут оплачивать использование учебников.

Жанат Тажиева, руководитель отдела образования Шымкента: «Тендер на поставку учебников в городские школы выиграла АО «Казпочта». Она и занимается отправкой новых изданий по школам Шымкента. До 20 августа необходимо полностью выполнить план и обеспечить все школы нужными учебниками. В этом году мы переходим на новые стандарты обучения и в этих учебниках уже заложена новая методика».

К новому учебному году было издано более миллиона новых учебников. Ими будут обеспечены 128 школ города.