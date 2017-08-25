Руководитель ГОО Шымкента: Принимать в школу безграмотных учителей — преступление

«Принимать в школу безграмотных учителей – это преступление!» — заявила сегодня в ходе брифинга руководитель отдела образования Шымкента Жанат Тажиева. Не секрет, что в городских школах ощущается острая нехватка педагогов, но не смотря на это, принимать всех подряд в школы не будут, отметила главный педагог города.

В подтверждение своих слов Жанат Арысбековна привела конкретные примеры приема на работу учителей в городские школы. Две трети претендентов не смогли ответить даже на пять вопросов по своему предмету.

Жанат Тажиева: «В Шымкенте разработана программа приема на работу t-hunter, которая уже хорошо себя показала. На сайте вывешивается информация о наличии свободных мест в школах. Претенденты отправляют свое резюме, сдают тестирование и по его итогам принимаются на работу. Так вот, знания у молодых специалистов очень слабые. Например, из 25 вопросов по их предмету, они не могут правильно ответить даже на пять из них. Для примера, было объявлено 324 вакансии. В конкурсе приняли участие 517 специалистов. Были приняты на работу только 176. Все остальные показали очень низкие знания. А я считаю, пускать в школу неграмотных специалистов – это преступление! И я на этот шаг пойти не могу – совесть не позволяет».

На сегодняшний день на сайте Городского отдела образования открыто 227 учительских вакансий. Из них в школы города требуется 51 учитель начальных классов. В некоторые школы нужно сразу несколько таких учителей. Учителя началки нужны в школах №№1, 29, 4, 98, 9, 20, 24, 15 и еще несколько школ. В пушкинскую школу-гимназию требуется сразу 9 учителей-предметников, в школу №124 — 16 учителей по разным предметам. Востребованы преподаватели русского и казахского языков, учителя физкультуры, историки и географы. Школам нужны психологи и дефектологи.

Чтобы подать заявку на вакантное место, необходимо зайти на thunter.shymkent.gov.kz и следовать открывающимся окнам. Если заходить в приложение через официальный сайт ГОО Шымкента, то данные о вакансиях загружаются намного быстрее.