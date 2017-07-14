Выявить подделку лекарства можно будет с помощью мобильного приложения

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Выявить подделку лекарства можно будет с помощью мобильного приложения

Министерство здравоохранения РК разрабатывает мобильное приложение, с помощью которого можно узнать является ли лекарственное средство подделкой, передает  МИА «Казинформ».

«Сейчас мы разрабатываем новую систему штрих-кодирования всех лекарств. С помощью мобильного приложения можно выявить, не является ли этот препарат поддельным и так далее. Сейчас мы прорабатываем данную технологию. Необходимо и законодательно внести изменения, поскольку это обязывает производителей на упаковках наносить соответствующие штрих-коды», — сообщил министр Елжан Биртанов  на брифинге по итогам заседания Правительства.

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