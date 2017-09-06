480 семей в Туркестане получили новые квартиры

В городе Туркестан ЮКО в рамках программы «Развитие регионов» построены и сданы в эксплуатацию 8 жилых пятиэтажных домов, сообщили в пресс-службе акимата ЮКО.

В этот день жилье получили 480 семей, среди них матери-одиночки, инвалиды и малообеспеченные семьи. В церемонии вручения ключей от новых квартир в новом микрорайоне «Отрар» принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

«Сегодня по поручению Главы государства в каждом регионе страны, в рамках различных программ ведется строительство жилых домов. Все это – результат мудрой и дальновидной политики Главы государства. На протяжении многих лет семьи ждали своей очереди. Вручение ключей от 480 квартир в Туркестане можно назвать отличным событием для всей области. В эти новые квартиры поселятся 480 семей или порядка трех тысяч граждан. Поздравляю вас с новосельем, с этим замечательным праздником и желаю каждой семье благополучия и единства», — сказал в своем поздравительном слове аким ЮКО Жансеит Туймебаев.

Стоит отметить, что в 2016 году в этом микрорайоне были введены в эксплуатацию два 120 квартирных дома с и 144 квартир по программе КИК.

8 жилых пятиэтажных домов на 480 квартир построены в рамках программы «Развитие регионов», на строительство которых из областного бюджета было выделено 3 млрд. 109 млн. тенге.

Вопрос с детским стадом и школой в новом районе на стадии решения. В рамках государственно-частного партнерства будет построен детский сад на 280 мест. Причем в самые короткие сроки. Возводить здание школы на 900 учеников будут в 2018 году. Строительство психолого-коррекционного центра на 200 мест уже идет.

В целях удовлетворения потребности около 5 тысяч граждан в жилье, в микрорайоне «Отрар» планируется построить еще 6 домов по линии «Казахстанской ипотечной компании».

Помимо этого, в следующем году начнется строительство 20 многоэтажных жилых зданий и 150 коттеджей. Отметим также, что в восточной части города будет построен административно-деловой центр.