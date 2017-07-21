Завершено расследование в отношении одного из крупнейших бизнесменов Сайрамского района ЮКО. В мае 2017 года предприниматель Бакыт Аймырза был задержан по подозрению в вымогательстве миллиона долларов у одного из односельчан.

В доме у подозреваемого также был обнаружен крупный арсенал огнестрельного оружия.

«В Управление по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО обратился местный предприниматель, житель Сайрамского района с заявлением о том, что некий мужчина вымогает у него деньги в сумме одного миллиона долларов США, за то, чтобы оставить его бизнес в покое. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК «Вымогательство». Далее в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДВД ЮКО с поличным, при получении денег в сумме более 9 миллионов тенге у себя дома, задержали подозреваемого, 1963 года рождения, жителя Сайрамского района», — говорилось в официальном сообщении полицейских от 3 мая 2017 года.

Бизнесмену были предъявлены обвинения в вымогательстве в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Однако в настоящее время ему также предъявляются обвинения в незаконном лишении свободы из корыстных побуждений.

Материалы уже переданы в суд и сегодня в специализированном межрайонном уголовном суде состоялось предварительное судебное заседание. Главное судебное разбирательство назначено на 26 июля в 10 часов утра.