Житель ЮКО обратился к президенту Назарбаеву из-за мошенничества с землей при строительстве автомагистрали «Западная Европа-Западный Китай». Бизнесмен из ЮКО Жантура Юлдашев должен государству 151 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

Дело было в 2012 году. Тогда жителю ЮКО сообщили, что часть его земельного участка, 74 кв.м, находится на территории, где пройдет автомагистраль «Западная Европа — Западный Китай», а значит, подлежит изъятию под госнужды.

Мужчина говорит, что дал согласие на изъятие, но вести эти дела доверил своему очень близкому знакомому, «к которому относился, как к сыну». Теперь Юлдашев сожалеет об этом, поскольку, по его словам, «близкий знакомый оказался мошенником». При оформлении доверенности он вписал в документ имя подставного человека.

«Этот человек — абсолютно никто, пацан с улицы, он не соображает в законах. Но именно от его имени заключались договоры, за ним стояли определенные лица. Позже он признал, что хозяина участка впервые увидел в 2016 году на суде», — уточнил адвокат Юлдашева Эдуард Омаров на пресс-конференции в Астане.

По словам юриста, «пацан с улицы» продал землю государству. Но не 74 кв.м, а весь участок Жантуры Юлдашева, то есть 0,5 га. Цена сделки — 151 млн тенге.

«Деньги получил тот самый подставной человек. Кому он их отдал — неизвестно», ― разводит руками адвокат Эдуард Омаров.

Он уточняет, что хозяин участка Жантура Юлдашев узнал о мошенничестве позже, когда его вызвали в суд.

«Схема раскрылась позже, когда с хозяина участка потребовали взыскать полученную за землю сумму. Его в суд вызвали, объяснили, что этот участок был продан государству незаконно. Я предполагаю, что после этой масштабной аферы некоторые лица не поделились с другими, которые тоже хотели иметь с этого пирога свой кусок, и они отправили проверку из Астаны в ЮКО. Здесь прокуроры и увидели, что действительно есть нарушение, написали иск в суд о расторжении договора, по которому произошла сделка, и обязали владельца участка вернуть эти деньги государству», ― сказал юрист.

Он подчеркнул, что местные власти закрывают глаза на этот факт и не дают хода судебному разбирательству. Поэтому он просит президента и генпрокурора обратить внимание на данную проблему.

«На сегодняшний день крайним оказался господин Юлдашев, с которого взыскана сумма в 151 млн тенге. Его частные земли были проданы без решения суда по аукциону, также у него 100 % взыскивается пенсия в счет погашения задолженности, наложен арест на всю недвижимость, счета. Мы пытаемся добиться признания сделки недействительной, но, как нужно вынести решение, что-то происходит с судьями. Одна ушла на пенсию, другая поехала на повышение квалификации, третья на учебе. Должен был 18 числа состояться суд, но его не было, потому что у четвертого судьи не было времени ознакомиться с делом. Сейчас делом занимается ДВД ЮКО, в частности, старший дознаватель Канат, который открыто сказал мне, что по звонку из прокуратуры ему приказано остановить дело до неопределенного времени. Мы хотим довести до сведения сильных мира сего, что творится в Сайрамском районе. Дело о мошенничестве возбуждалось 4 раза, но все в пустую», ― заключил Омаров.