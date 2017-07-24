Жители второй Зеленой балки Шымкента задыхаются от зловония. Его источает мусорная площадка. Баки для отходов установлены впритык к жилым постройкам горожан. Как уверяют местные жители, помимо жуткого запаха, они опасаются и за свои жизни.

Мусорная площадка стала поводом для выяснения «дела с душком», в прямом смысле этого выражения. Ядовитый запах разносится на все три улицы, жалуются горожане. Помимо зловония и мух, контейнеры несут и более опасную угрозу. Всего в нескольких метрах над мусоросборником проходит газовая магистраль.

«Мы живем как на пороховой бочке. Здесь постоянно поджигают мусор. Я лично несколько раз тушила огонь. Посмотрите, над мусорными контейнерами находится газовая труба. Представьте,что будет если, не дай Бог, случится взрыв? Кто нам поможет?», — возмущены местные жители.

«Куда смотрели ответственные лица, когда устанавливали мусорную площадку? Взяли и установили прямо под газовой трубой. Мы потеряли сон, так как боимся, что рано или поздно прогремит взрыв», — говорит жительница улицы.

С момента установки мусорных баков прошел почти год. По словам ответственных лиц от Енбекшинского акимата, контейнеры опустошаются ежедневно. Мусор даже не успевает скапливаться, не то что гореть. Установка мусорной площадки именно здесь, по словам заместителя акима Енбекшинского района, мера — необходимая.

«Там где образуются стихийные свалки из-за того, что бросают мусор устанавливаются мусорные контейнеры. Почему?! Потому что контейнеры вывозятся чаще, поэтому и поставлены контейнеры. Мы уберем мусорные контейнеры, но ровно через неделю там будет мусорная свалка», — говорит Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района Шымкента.

В итоге, сносить и переность мусорную площадку на второй Зеленой балке, не будут. Во-первых нет другого места, во-вторых -это приведет к антисанитарии, уверены чиновники.

И напоминают: до того, как здесь были установлены железные контейнеры, мусор, грязь и антсанитария были в этом районе главными спутниками. Сегодня совсем другое дело. Что до газовой трубы, то коммунальщики обещают, что ежедневный вывоз мусора избавит жителей от кошмаров.