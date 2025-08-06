Шымкентцы получили новое жильё в рамках модернизации городской среды

В Шымкенте продолжается поэтапная реализация Концепции модернизации района «Зелёная балка». В преддверии Дня Конституции Республики Казахстан аким города Габит Сыздыкбеков вручил ключи от новых квартир восьми семьям, ранее проживавшим на улице Нұрлыбаева, 3.

Новое жильё соответствует по количеству комнат ранее занимаемым квартирам, имеет чистовую отделку и полностью готово к заселению. Для новосёлов это долгожданный шаг к улучшению жилищных условий и качества жизни.

Поздравляя семьи с новосельем, аким города пожелал им благополучия, тепла и уюта в новых домах. Он подчеркнул, что такие проекты — важный элемент устойчивого развития Шымкента и повышения качества городской среды.

Стоит отметить, что Концепция модернизации района «Зелёная балка» охватывает не только программу переселения граждан в новое жильё, но и предусматривает комплексное благоустройство территории. Основная цель — формирование современной, комфортной и безопасной среды для жизни горожан.

С начала реализации проекта в новые квартиры уже переехали 66 семей. Это подтверждает эффективность предпринимаемых шагов и положительное влияние программы на жизнь горожан.