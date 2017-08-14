Абитуриенты, не получившие грант, могут поступить по студенческому кредиту

Министр образования Ерлан Сагадиев в субботу с утра и до вечера принимал родителей, родственников абитуриентов в Министерстве образования и науки Казахстана касательно их недовольства распределением образовательных грантов.

Пришедшие говорили, что несмотря на то, что их дети набрали более ста баллов на ЕНТ, гранты они не получили. Очевидно, что результаты конкурса образовательных грантов не оправдали надежды всех участников, ведь количество грантов ограничено, только 30% выпускников получили грант на обучение. Это означает, что большинство студентов будет обучаться на платной основе.

Что делать если по стечению обстоятельств Ваш ребенок не поступил на грант, а денег на оплату недостаточно?

В целях поддержки студентов и абитуриентов в оплате обучения была внедрена Государственная программа гарантирования образовательных кредитов, в рамках которой возможно оформление студенческого кредита на имя самого абитуриента.

Преимущества студенческого кредита:

— от 10% годовых;

— до 12 лет (досрочное погашение без штрафных санкций);

— без залога (как залоговое обеспечение выступает гарантия Финансового центра Министерства образования и науки РК);

— отсрочка по погашению кредита (в период обучения и 6 месяцев после его окончания, студент погашает только проценты по кредиту);

— оформляется на самого абитуриента/студента колледжа/вуза (обязательство погашения после окончания учебы за самим абитуриентом/студентом);

— оформление во всех городах Казахстана;

— получение кредита по мере необходимости.

Требование к заемщику:

— гражданство РК;

— успеваемость не ниже 50 баллов по ЕНТ/КТ;

— наличие созаемщика (физ.лицо, имеющий доход и пенсионные отчисления)

Шаги для получения кредита:

— собрать документы и пойти в банк в Вашем городе;

— после положительного решения, подписываете договор с банком;

— после подписания договора, деньги перечисляются на счет колледжа/вуза.

Документы для оформления кредита:

на заемщика:

1. удостоверение личности;

2. документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства;

3. сертификат ЕНТ (копия нотариально заверенная) для абитуриентов или транскрипт за последнюю сессию;

4. договор на получение образовательных услуг либо счет на оплату с указанием стоимости за период обучения;

5. возможно иные документы, в случае требования Банка.

На созаемщика:

1. удостоверение личности;

2. документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства;

3. справка с места работы о доходах;

4. выписка с пенсионного счета за последние 6 месяцев.

А для тех, кто не желает зависеть от результатов грантов, дается возможность накапливать на будущее обучение на образовательном депозите, получая при этом ежегодно дополнительно деньги от государства.

Для получения более подробной информации либо при возникновении проблем с оформлением студенческого кредита, обращайтесь на горячую бесплатную линию по Казахстану – 8 800 080 28 28.