Богу – богово, а кесарю – кесарево: большие проблемы религиозного брака

В Казахстане 5% девушек от 15 до 18 лет побывали как будто замужем. Да, мы не ошиблись, не замужем, а побывали там… Кто-то дольше, а для кого-то брак закончился через несколько дней сожительства…

С этой поговоркой знаком, пожалуй, каждый, даже самый прожженный атеист. Правда, далеко не все знают, что поговорка не несет значения «каждому свое», а как раз таки делит жизнь религиозного человека на обязанности Всевышнему и государству.

Сегодня самый обсуждаемый в стране вопрос – о запрете и наказании за религиозные браки без официальной регистрации.

Законопроект, содержащий эту норму, уже осенью поступит в Мажилис РК. В кулуарах заседания правительства министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев отметил, что проект закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях должен быть принят в Казахстане до конца этого года.

«Действующий закон и сейчас четко обозначает, что браком признается лишь зарегистрированный государственным органом союз мужчины и женщины», – пояснил министр.

По его словам, о юридическом признании религиозных обрядов бракосочетания или развода в законе нет и речи – Казахстан является светским государством.

Он отметил, что планируемые поправки направлены на то, чтобы религиозный обряд бракосочетания или развода обязательно сопровождался официальной регистрацией. И, внимание, – наказание нешуточное!

Согласно законопроекту, нарушение законодательства при заключении или прекращении брака по религиозным обрядам и церемониям повлечет штраф на физических лиц в размере до 100 МРП, на юридических лиц до 300 МРП.

Законопроект взят не с неба – жалобы родителей «как бы жен» и взаимные претензии сторон после расторжения религиозного брака зашкаливают. Министр рассказал, что чаще всего подобные браки заключаются с несовершеннолетними, а это прямое нарушение закона. Мало того, после моментального расторжения такого союза (а мужчине всего-то нужно три раза произнести слово «талак» и он свободен), супруга остается, как правило, на улице и без средств к существованию. И далеко не все возвращаются домой – уят (стыдно)….

Айнура влюбилась. Чуть ли не с первого взгляда. Настолько, что решилась прямо в омут с головой! Жаксылык оказался парнем не промах и вместе с девочкой отправился прямиком к мулле. Несколько минут неке кию, и 17-летняя Айнура стала мужней женой. Родители поворчали и успокоились – парень вроде неплохой, семья зажиточная – не пропадет дочка. Айнура забеременела почти сразу и примерно в это же время разонравилась своему новоиспеченному мужу. Остатков совести у Жаксылыка хватило на девять месяцев, но сразу после рождения ребенка девушку выставили из дома. Легко! Супруг решил, что располневшая, вечно уставшая жена, да еще и с орущим младенцем, ему сейчас вот никак не нужна. Да и дела молодого человека пошли в гору, нужно было перебираться в город – разворачиваться. И Айнура получила от ворот поворот. Ей повезло – родители не только приняли ее обратно, что, согласитесь, случай редкий, но и подняли шум.

В итоге была унизительная процедура определения отцовства, несколько судов, и в итоге официально безработный муж платит копейки на содержание ребенка.

И это счастливый конец истории, считают юристы. А если ребенка нет, то никаких притязаний на совместно нажитое имущество религиозная жена заявлять не имеет права. И таких большинство: с детьми, без детей, прожившие с мужьями десятилетия, а потом изгнанные из собственноручно построенного дома, родственниками мужа.

К слову, обряд никях не должен и не может проводиться без обязательных четырех условий, которых требует нормы ислама, а именно согласие молодоженов, согласие родителей с обеих сторон, присутствие свидетелей (обычно умудренные люди с богатым жизненным опытом) и махр (подарок жениха невесте).

Вопрос о запрете никяха без официальной регистрации поднимается не первый год. Еще в 2013 году верховный муфтий Казахстана отдал распоряжение во все областные мечети – не сочетать религиозным браком без свидетельства из ЗАГСа.

«На сегодняшний день некоторые наши братья, которые являются последователями чужих религиозных идеологий, относятся к браку несерьезно, легкомысленно, тем самым превращая его в игру. Сейчас имеется такая тенденция, когда парни под предлогом того, что они увидели лицо девушки, и теперь им обязательно нужно будет жениться без согласия родителей, при свидетельстве своих друзей проводят брачный обряд. По истечении некоторого времени, произнося слово «талак», муж разводится с ней, дальше он отдает свою жену своему другу. Так невинная девушка вынужденно выходит замуж по несколько раз», – сказал Верховный муфтий.

Правда, до сегодняшнего дня не было речи о наказании. В Казахстане официально работают имамами 3611 человек, 63% из них не имеют никакого образования. И это только те, кто зарегистрирован в ДУМК. ДУМК официально придерживается ханафитского мазхаба. А не все казахстанские мусульмане его придерживаются, есть последователи других исламских школ. А там есть свои имамы, для которых распоряжение Духовного управления не указ…

В казахстанском православии условия для священников более жесткие. 10 лет назад патриах Русской православной церкви (РПЦ) благословил не совершать обряд венчания без свидетельства о браке. Отец Александр, протоиерей Свято-Никольского кафедрального собора Шымкентской и Таразской епархии, рассказывает, что за десять лет не слышал ни об одном случае ослушания патриарха.

«Православных священников в Казахстане немного, – говорит отец Александр, – мы все на виду, все в подчинении. Наказание за венчание без официального брака суровое – и сана лишат, и с работы выгонят. Рисковать, даже за деньги, нет никакого смысла. И еще, обряд венчания невозможно скрыть – это красивейшее зрелище, не скорое, может даже несколько утомительное, особенно для стремительных людей…»

Священник считает законопроект вполне разумным. Женщин, которые остались в одиночестве, без поддержки и с кучей проблем, достаточно и православии.

«Еще до запрета, лет 15 назад я венчал пару, – вспоминает отец Александр, – девушка наша, шымкентская, а жених из Канады. Он инженер, приехал работать на урановое предприятие. Да, он постарше, но импозантный, подтянутый, с современными взглядами. Познакомились. И через некоторое время он предложил ее венчаться, мотивируя тем, что у него, как у иностранца, возникнут трудности в ЗАГСе, придется ехать в консульство и все затянется… Она – девушка романтичная, влюбилась еще больше! Конечно, венчание! Это же на всю жизнь, это брак на небесах… Знаю, что прожили они два года, родили ребенка. А потом он вернулся в Канаду, пообещав ей сделать вызов. И пропал…»

Продолжение истории известно священнику, потому что пришлось аннулировать церковный брак. Оказалось, что, не дождавшись вызова, шымкентская супруга собрала вещи и рванула к мужу. И там нарвалась на грандиозный скандал! Венчанный супруг оказался давно и счастливо женат, имел троих детей. Но оказался свободных нравов, и, чтобы привязать к себе молодую-красивую на пару лет командировки, выбрал венчание, к чему серьезно не относился.

Отец Александр рассказывает, что иногда встречает эту женщину. Столько лет прошло, а она так и не вышла замуж. И не потому, что любит ветреного канадца. А потому, что боится снова ошибиться. И дочку уже вырастила.

В Шымкенте, по рассказам священников, бум имущественных споров между венчанными и официальными женами пришелся на конец девяностых. Стало очень модно «истово верить» и новые русские (думаю, все таких помнят) ринулись венчаться направо и налево, ублажая многочисленных любовниц. Но некоторые, в силу своих бандитских замашек, жили недолго. И после их внезапной кончины, «жены», потрясая свидетельствами о венчании, требовали у законной делиться наследством…

«Всегда удивлялся, – говорит отец Александр, – живем в светском государстве, а девушки почему-то считают, что религиозный брак главнее. И до сих пор приходят венчаться без брака, уговаривают и преимущественно, невесты просят. А я отзываю мужчину в сторонку и всегда говорю: «Тебе же нечего скрывать? Так женись официально! Есть что скрывать – не морочь девушке голову…» И вообще, сделай как положено, если ты православный человек: отдай богу богово, но прежде кесарю – кесарево!»

Венчание признано законным государственным браком только в Греции. В этой стране церковь взяла на себя функции регистрирующего органа. В некоторых странах есть греческие церкви, которые венчают по своим традициям. Например, в Венеции в Греческой церкви можно как обвенчаться, так и сразу заключить официальный брак. И все. В любой другой стране получить разрешение на венчание можно только по предъявлению свидетельства о заключении официального брака.

Там, где заходит разговор о браке, не минуем и вопрос о разводах.

«Развенчать пару можно, – поясняет священник, – всякое бывает, вот не сошлись характерами и все тут! Человек имеет право на ошибку и православие это право уважает. Второе венчание уже не будет таким торжественным, все-таки второй шанс. Разведут и второй раз. Правда, если дважды венчанный придет в третий раз, это будет уже просто церковная регистрация. И все. Дальше разлучить может только смерть…»

К слову, Верховный суд Индии запретил практику «мгновенного развода», при которой мужчина-мусульманин мог расстаться с супругой после троекратного произнесения слова «талак». Согласно заключению суда, подобная практика противоречит главным принципам ислама и принципу равноправия, закрепленного в конституции страны. В последнее время мужчины-мусульмане прибегали к «мгновенному разводу» все чаще, при этом использовали для этого СМС или интернет-мессенджеры. Этот метод запрещен в Пакистане и Бангладеш, он также не предусмотрен шариатом.

А как у них?

Проблема религиозных браков остро стоит и у наших соседей – узбекистанцев. Вечерняя информационно-аналитическая программа «Ахборот» узбекского телевидения в минувшее воскресенье буквально «приклеила» к экранам сотни тысяч узбекистанцев. Президент Шавкат Мирзиёев собрал всех имам-хатибов областей и авторитетных религиозных деятелей страны. Речь шла о обряде «никох» без регистрации брака.

Об этой проблеме говорили и при покойном президенте Исламе Каримове, но не так открыто на всю страну, а тем более по телевизору. Значит, накипело и пора что-то делать.

Глава государства строго заявил о том, что муллы, совершающие обряд «никох» тайно, за деньги, без регистрации брака, будут отвечать перед законом. «Чтобы прекратить такие безобразные действия, у нас разрабатывается законопроект. Каждый мулла, который совершит обряд «никох» без свидетельства о регистрации брака, будет наказан», – сказал Мирзиёев.

Статистика

По состоянию на 1 августа 2017 года с начала года в ЮКО зарегистрировано самое большое в стране количество браков – 11279 актов гражданского состояния. Разводятся больше всех тоже только у нас – 3108 зарегистрированных актов о расторжении брака с 1 января по 1 августа 2017 года.

Елена Бояршинова