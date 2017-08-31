Доллар в обменных пунктах продают по 340 тенге

Доллар в обменных пунктах Шымкента продают по 340 тенге. По информации сайта kurs.kz, который отслеживает курсы валют в обменниках по всей стране в режиме реального времени, сразу после утренних торгов на KASE, обменные пункты подняли цену иностранной валюты.

Первая сделка утренних торгов на KASE 31 августа прошла по цене 335,50 тенге. Минимальная цена достигла 335,42 тенге. Последняя цена составила 336,97 тенге за доллар, что и стало максимальной ценой на торгах. Объем торгов достиг 119,550 миллиона долларов.

По итогам предыдущих торгов 29 августа стоимость одного доллара составляла 335 тенге.