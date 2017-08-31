Доллар в обменных пунктах продают по 340 тенге

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Доллар (вывеска). Обменный пункт

Доллар в обменных пунктах Шымкента продают по 340 тенге. По информации сайта kurs.kz, который отслеживает курсы валют в обменниках по всей стране в режиме реального времени, сразу после утренних торгов на KASE, обменные пункты подняли цену иностранной валюты.

Доллар поднялся в цене
скриншот с сайта kurs.kz

Первая сделка утренних торгов на KASE 31 августа прошла по цене 335,50 тенге. Минимальная цена достигла 335,42 тенге. Последняя цена составила 336,97 тенге за доллар, что и стало максимальной ценой на торгах. Объем торгов достиг 119,550 миллиона долларов.

По итогам предыдущих торгов 29 августа стоимость одного доллара составляла 335 тенге.

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2 Комментариев Включено "Доллар в обменных пунктах продают по 340 тенге"

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Alexandr Golubev

25 лет Независимости

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29 минут 48 секунд назад
Артур Риц

И по 350 уже был. Потом спустился.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
21 минут 15 секунд назад
wpDiscuz