Горящий автомобиль в Шымкенте в считанные минуты потушили неравнодушные прохожие

Горящий автомобиль в Шымкенте в считанные минуты потушили случайные прохожие. Неравнодушные горожане не стали дожидаться пожарных и подключились к тушению иномарки. Черный джип загорелся на улице Байтурсынова 7 августа в девятом часу вечера. Автомобиль был припаркован напротив магазина «Баян-Сулу» и охранник супермаркета первым заметил дым из под капота внедорожника.

Мужчина и начал искать владельца горящего авто. Хозяйкой машины оказалась женщина, на момент возгорания она была в магазина. Автоледи в растерянности выбежала из магазина, но случайные прохожие не дали ее машине сгореть до тла.

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Иномарку потушили в считанные минуты. Со всех сторон к машине бросились люди с бутылками воды, останавливались автомобили, и водители, прихватив воду (жара — пластиковая бутылка с водой есть в каждом салоне), бежали к горящему авто. Баклажки с водой передавали с кондукторами и водители проезжающих автобусов.

Машина была спасена еще до приезда пожарных.

Как известно, машина полностью выгорает минут за двадцать. Притом, чтобы повреждения были признаны фатальными, достаточно пяти минут.

Тому, кто оставляет машину жариться на солнце при тридцати с лишним градусной жаре, стоит иметь в виду, что под капотом при этом происходит еще более серьезный рост температуры. Порой даже выше, чем при работающем моторе – потому что на стоянке при заглушенном двигателе воздух под капотом практически не движется, и создается своеобразный «парниковый эффект».

От повышенной температуры могут пострадать пластиковые хомуты, шланги и изоляция проводов. Это создает реальную опасность утечки топлива или жидкости из гидроусилителя с последующим их воспламенением от случайной искры.