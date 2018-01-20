Парень с инвалидностью, попавший в беду, нашел родственников в ЮКО

Парень с инвалидностью, попавший в беду, ищет родственников в ЮКО. За помощью к шымкентцам и южноказахстанцам в социальных сетях обратилась жительница Алматы Акмарал Турсунова.
Девушка очень надеется, что найдутся родные люди Нуржау.
«Сегодня мы выяснили, что у парня есть родственники в ЮКО. Одного из них зовут Мұсылманов Ерлан. Возможно, они не знают, что он в беде и вообще жив. Парня зовут
Сарыбалаев Нуржау Толегенулы, 27.03.1995 года рождения. Родители Жумаев Толеген Сарыбалаулы, Мусылманова Багила Нагметуллакызы. Очень просим откликнуться родственников этих людей!» — написала Акмарал в обращении.
Благодаря Акмарал, история парня-сироты стала известна всему Казахстану. 19 января Акмарал опубликовала на своей странице в Фейсбуке информацию о молодом человеке, который некоторое время скитался по Алматы. В южную столицу парень попал не по своей воле.
«Человек попал в беду. Сарыбалаев Нуржау, сирота, инвалид второй группы (немой). Жил в Мангистауской области, район Каракия, село Мунайшы. У него нет родственников, контактов знакомых тоже нет. Его избили, отобрали пенсионную карточку и отправили без сознания из Мангистауской области в Алматы», — написала Акмарал.
Нуржау скитался с конца декабря в Алматы на морозе. Парень перебирался случайными заработками, тем не менее, ему удалось восстановить карту.
«Мы нашли временное жилье и питание, но срочно нужна помощь добровольцев из Актау, Жанаозена или непосредственно из села Мунайшы, где он живёт. Необходимо, чтобы подключились СМИ Мангистауской области. Дело в том, что государство выдало ему жилье, он там прописан, но имущество оформлено на работника ЦОНа. Нужно узнать, кто этот работник, не отчуждена ли квартира и кто там сейчас живёт», — отметила девушка.
Также, нужны те, кто встретит его и проводит до дома, проконтролирует, что все нормально. «Мы не в коем случае не собираем деньги!!!» — подчеркнула Акмарал.
Как стало известно 21 января, родственники Нуржау нашлись и скоро они встретятся.