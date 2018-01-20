Парень с инвалидностью, попавший в беду, нашел родственников в ЮКО

Парень с инвалидностью, попавший в беду, ищет родственников в ЮКО. За помощью к шымкентцам и южноказахстанцам в социальных сетях обратилась жительница Алматы Акмарал Турсунова.

Девушка очень надеется, что найдутся родные люди Нуржау.

«Сегодня мы выяснили, что у парня есть родственники в ЮКО. Одного из них зовут Мұсылманов Ерлан. Возможно, они не знают, что он в беде и вообще жив. Парня зовут

Сарыбалаев Нуржау Толегенулы, 27.03.1995 года рождения. Родители Жумаев Толеген Сарыбалаулы, Мусылманова Багила Нагметуллакызы. Очень просим откликнуться родственников этих людей!» — написала Акмарал в обращении.

Благодаря Акмарал, история парня-сироты стала известна всему Казахстану. 19 января Акмарал опубликовала на своей странице в Фейсбуке информацию о молодом человеке, который некоторое время скитался по Алматы. В южную столицу парень попал не по своей воле.

«Человек попал в беду. Сарыбалаев Нуржау, сирота, инвалид второй группы (немой). Жил в Мангистауской области, район Каракия, село Мунайшы. У него нет родственников, контактов знакомых тоже нет. Его избили, отобрали пенсионную карточку и отправили без сознания из Мангистауской области в Алматы», — написала Акмарал.