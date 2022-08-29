35 человек эвакуировали из горящего дома в Шымкенте

Сегодня около десяти утра был пожар на 3,4 этажах многоэтажного жилого дома №35 по адресу: Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Республики.

Первые прибывшие на место пожарные подразделения установили, что загорелись наружная пластиковая обшивка дома.

Также в этом же доме в одной из квартир на площади 8 кв.м. горели домашние вещи. Общая площадь пожара составила 288 кв.м. Пострадавших и погибших нет.

Пожар локализован в 10.39, потушен в 11.48 минут. Причины пожара устанавливаются.

Пожарные эвакуировали 35 человек, из них 5 детей, и спасли 2 человека.

На тушение пожара были задействованы 57 человек и 7 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, бригада филиала Центра медицины катастроф.