Казахстанские пользователи покупают электронные книги активнее, чем бумажные. С начала года покупок электронных книг в Казахстане было в 8,4 раза больше, чем заказов бумажных.

К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив данные о платежах жителей Казахстана в книжных офлайн- и интернет-магазинах, пишет informburo.kz

С января по июль 2017 года покупок электронных книг в стране было в 8,4 раза больше, чем заказов бумажных, а самих покупателей электронных книг – почти в 4 раза больше.

Электронные книги становятся всё популярнее в Казахстане. За первые семь месяцев 2017 года люди оплатили в 2,7 раза больше покупок таких книг, чем за аналогичный период 2016 года. На одного покупателя пришлось в среднем два заказа. Год назад казахстанцы покупали в среднем по одной книге за 12 месяцев.

Бумажные книги казахстанцы тоже предпочитают покупать в интернете. За полгода пользователи потратили на покупку бумажных книг в сети в 1,6 раза больше, чем в магазинах. В интернете каждый покупатель в среднем совершил два платежа, а в офлайн-магазинах – один.

В книжных магазинах города жители Казахстана расходуют в среднем 4050 тенге за раз, в интернет-магазинах – 8172 тенге. Самый маленький средний чек за электронную книгу составил 974 тенге.

В исследовании учитывались платежи жителей Казахстана с карт Яндекс.Денег и через Яндекс.Кассу с января по июль 2017 года и за такой же период годом ранее.