В Шымкенте создают библиотеку языков и культур с помощью горожан

Шымкентцев призывают не утилизировать ненужные книги, а предлагают внести свой вклад в создание уникальной библиотеки. Книги на языках национальностей, проживающих в республике, хотят собрать в Ассамблеи народов Казахстана.

Сейчас в комнате делают ремонт и совсем скоро, надеются энтузиасты, она заполнится культурным наследием человечества — книгами. Шымкент, город где переплетаются разнообразные культуры и языки и он достоит особой библиотеки. Пока в здании Ассамблеи народов Казахстана готовят книгохранилище, горожан призывают нести книги на самых разных языках

«На сегодняшний день мы с коллективом обращаемся ко всем жителям города, чтобы совместно организовать и создать замечательное место, где смогут читать книги разных национальностей, разных народов, естественно на госязыке»,- говорит

Наталья Романова, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики города Шымкента.

Наталья Романова верит, что это будет не просто комната с книгами, а настоящий центр притяжения для всех, кто ценит знания, любит читать и хочет открыть для себя богатство других культур.

«Мы примем литературу также зарубежную классику, русскую классику, информационные издания, даже подписные издания мы тоже примем»,— Поясняет Наталья Сергеевна

В дар готовы принять литературу самых разных жанров и направлений. Книгам которые нуждаются в реставрации, также будут рады. Пока жители Шымкента уже принесли более 100 экземпляров художественной литературы. Конечно, эта библиотека будет бесплатной. Книги готовы принять и в здании телеканала Отырар, давайте вместе станем частью доброго дела.

Книги в дар примут по адресам: