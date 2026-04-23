Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги.

Глава государства отметил, что, несмотря на стремительные изменения в книжной отрасли, книги остаются важным источником духовно-нравственных ориентиров. По его словам, интерес к чтению постепенно возрождается и вновь становится популярным, в том числе среди молодежи.

Президент подчеркнул, что культура чтения — это показатель высокого уровня развития нации и она должна оставаться неотъемлемой частью общественных ценностей даже в условиях цифровизации и активного развития искусственного интеллекта.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.

Также сообщается, что в ближайшие две недели будет подписан специальный указ, предусматривающий меры по популяризации чтения и формированию читающей, интеллектуальной нации.