6 дней, которые потрясли Астану

Традиционное, привычное можно преподнести с такой новизной, с такими «изюминками», с такой душой и радушием, что все соприкоснувшиеся с этим будут восхищены, горды, ощутят поток добра. Было бы желание. Речь о традиционных Днях Южно-Казахстанской области в Астане, которые прошли в столице с 29 августа по 3 сентября.

Особенность этого года – программа проведения Дней проходила в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

Итак, чем же южане удивили, вдохновили и восхитили жителей столицы и ее гостей, прибывших на ЭКСПО?

Первое. Бизнес-форум «Ontustik Business: возможности и перспективы». Это была презентация инвестиционных проектов, инвестпреференций и туристской продукции региона. Участников форума познакомили с экономикой региона, инвестиционным климатом, с госпрограммами поддержки инвесторов, рассказали о развитии межрегионального сотрудничества, раскрыли главный «секрет» по привлечению инвестиций.

«Южно-Казахстанская область – это динамично развивающийся регион с мощным экономическим потенциалом, – сказал в своем приветственном слове аким области Жансеит Туймебаев. – Регион расположен на пересечении путей, связывающих Центральную Азию, Ближний Восток и Европу, что обеспечивает развитие экспортоориентированного производства и приграничной торговли. В мире растет спрос на качественную пищевую продукцию. Потребителям нужны качество и безопасность. В этой связи для Казахстана открываются рынки России, Китая, Ирана и других стран. У ЮКО большие возможности, чтобы освоить эти рынки. Это регион с развитым сельским хозяйством. За последние три года урожай бахчевых превысил 1 млн. тонн. 90% теплиц в Казахстане расположены в нашем регионе. Только на территории Южно-Казахстанской области выращивают хлопок, а 70% винограда и овощей растут в нашей области».

В рамках форума подписаны шесть меморандумов, в том числе между АО «Национальная компания «СПК «Шымкент» и Китайским Комитетом Содействия Развитию Международной Торговли провинции Аньхой. Еще один – между АО «НК «СПК «Шымкент» и компанией ООО «НГ-Энерго», между управлением предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО и компанией LANDMARK POWER HOLDINGS LTD.

Только в этом году в ЮКО привлечено 229,9 млрд. тенге инвестиций, что на 31,5% больше прошлогодних показателей. Это результат более 40 деловых встреч с зарубежными инвесторами. В итоге подписаны договоры по строительству завода по выпуску медицинских изделий и препаратов с ОАЭ, совместно с Россией будет построен нефтеперерабатывающий завод, который будет производить топливо по стандартам Евро-5. Более того, совместно с Китаем ЮКО намерена производить биэтанол, фосфорные удобрения и будет построена солнечная электростанция мощностью 200МВт. Бизнес-форум прошел в главном павильоне на территории ЭКСПО.

Во Дворце мира и Согласия прошла выставка промышленных товаров Южного региона. В ней приняли участие более 50 предприятий региона в сфере пищевой и легкой промышленности, машиностроения, фармацевтики и строительных материалов.

Второе. Удивили южане выставкой работ прикладного искусства, которую наши мастера представили в «этно-ауле». Здесь же выступил оркестр народных инструментов областной филармонии «Сугир».

Третье. В Национальной библиотеке состоялась встреча с поэтами и писателями ЮКО. Это было общение на уровне соприкосновения душ – творцов, мастеров Слова и их благодарных читателей, ждущих от них отклика на события современного мира.

Четвертое. В фойе центрального концертного зала «Қазақстан» была развернута экспозиция научных и художественных работ.

Поразил караван искусств под названием «Түркі елінің түп тамыры – Оңтүстіктен мерейлі Астанаға сәлем!», прошедший по бульвару Нуржол. Самим своим шествием караван повествовал о нашей древней истории.

Пятое. В амфитеатре на территории ЭКСПО состоялся грандиозный гала-концерт.

1 из 5

Шестое. Праздничный концерт «Салем, Астана! Салем, ЭКСПО-2017». В нем приняли участие около тысячи мастеров искусств и культуры. На сцене центрального концертного зала выступили танцевальные ансамбли «Казына», «Шамсинур», «Тумар», «Шаттық», а также артисты областной филармонии имени Ш. Калдаякова, исполнившие музыкально-хореографическую композицию «Тіршіліктің бастауы – Қазығұрт». На сцене выступили оркестр казахских народных инструментов «Сугур» областной филармонии им. Ш. Калдаякова, симфонический оркестр областного театра оперы и балета, эстрадный джазовый ансамбль «Х-бэнд», исполнены попурри из песен Ш.Калдаякова. Прозвучали традиционные народные песни, поразил парад теноров и сопрано в исполнении победителей республиканских, международных конкурсов, исполнивших композицию Б. Сердалина «Түркістаным-Тұраным».

На гала-концерте выступила заслуженная артистка Республики Казахстан, уроженка ЮКО Алтынай Жорабаева, исполнив песню «Елімнің жүрегі – Астана». В завершении концертной программы прозвучала песня «Мәңгілік ел».

На площади «Байтерек» 600 домбристов из Южного Казахстана исполнили одновременно кюй Курмангазы «Балбырауын».

Седьмое. Астанчане увидели самые лучшие спектакли казахского академического драмтеатра им. Ж. Шанина (Д. Рамазана «Абылай ханның арманы»), русского драмтеатра (К. Манье «Парижские страсти»), театра оперы и балета («Инжу-Маржан»), кукольного (Макпал Малдыбаевой «Алтын балық» и «Колосок» Антонины Малюченко), зажигательный шоу-концерт от театра сатиры и юмора. В астанинском дворце школьников прошла презентация анимационного фильма о Кажимукане «Күш атасы – Қажымұқан».

Роскошным подарком жителям столицы стало сказочное цирковое представление «Томирис» – детища шымкентского «Онтустик цирка». На столичном ипподроме национальные казахские игры и джигитовку продемонстрировали лучшие наездники юга.

Всего же в рамках Дней Южно-Казахстанской области жителям и гостям столицы были представлены 43 культурно-массовых мероприятия, которые раскрыли традиции, обычаи, культуру региона. К слову, главными экспонатами от областного краеведческого музея стали сабля Кенесары Касымова, награды и личные вещи легендарного палуана Кажымукана Мунайтпасова.

Восьмое. Южане по-особому отметили в столице Курбан айт. В первый день праздника был совершен обряд жертвоприношения и приготовили одну тонну баурсаков. Гостей мероприятия угостили кумысом и шубатом, бахчевыми.

Молодежь нашей области в общественных местах и в транспорте раздала баурсаки и сладости тысячам гостям и жителям столицы. На территории этноаула для 5000 человек был приготовлен бесплатный плов, малоимущим семьям розданы 40 тонн арбузов и дынь.

Девятое. В выходные дни, на ипподроме «Қазанат» в этноауле прошли национальные игры. Для зрителей был организован конкурс «Қошқар көтеру».

На площадке амфитеатра ЭКСПО-2017 3 сентября состоялся заключительный гала-концерт «Ән мен күй әлдилейді Астананы!» с участием звезд казахстанской эстрады, родившихся в Южно-Казахстанской области – Нурлана Онербаева, Кайрата Нуртаса, Алтынай Жорабаевой, Жубаныша Жексенулы.

Десятое. И завершился «южный» десант в столицу сельскохозяйственными выставками, на которых были щедро представлены дары южноказахстанской земли: овощи, фрукты, бахчевые, мясные, молочные продукты, рыба, мед, орехи и многое другое. Всего этого богатства, продукции весом около 550 тонн на сумму 265 млн. тенге.

1 из 3

Южане вновь подтвердили репутацию самых щедрых, радушных и гостеприимных жителей страны.