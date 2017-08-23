Одиннадцать шымкентцев находились в рабстве в Москве

Жительницы Шымкента с 2006 по 2015 годы находились в рабстве в России. Девять женщин отправились в поисках работы в соседнюю страну, однако стали жертвами рабства и, в результате, родили 4 детей, сообщает NUR.KZ.

11 человек отправились из Шымкента в Россию в поисках работы. Двое из них — мужчины, остальные — женщины.

Их обманула женщина по имени Азиза Балабиева. Сейчас она — подозреваемая в расследовании. Она сказала им, что в России у нее есть родные, которые помогут землякам найти работу с хорошей зарплатой.

В аэропорту шымкентцев встретили Жанар и Жансулу, они отвезли их в магазин, где держали их в заточении. Одна из жертв трудового рабства по имени Алия пыталась сбежать ночью, но хозяин магазина поймал ее и забил ей гвозди в ступни. А девушка по имени Айдана, которая хотела уехать домой, была жестоко избита. Ей сломали нос и руки.

Шымкентцев кормили продуктами из магазина, у которых истек срок годности. За малейшую провинность женщин насиловали.

Четыре женщины забеременели и родили детей. Они точно не знают, кто является отцом их детей, потому что их насиловали разные мужчины.

Когда приходили сотрудники полиции с проверкой, владельцы магазина отвозили «пленных» в дом на окраине Москвы и держали там.

«Те, кто жаловался, оставались без еды. Все пытки были подтверждены медицинской экспертизой», — рассказала юрист пострадавших Айгуль Орынбек.

Люди, державшие казахстанцев в трудовом рабстве, сами являются уроженцами Южно-Казахстанской области. В 1990 году они отправились в Россию на работу, получили там гражданство, а после громкого скандала изменили свои имена. Они — состоятельные люди, на них зарегистрировано недвижимое имущество.

По словам юриста Орынбек, сейчас ведется следствие по нескольким статьям уголовного кодекса.

«Суд будет проходить в Казахстане и России. Мы постараемся сделать все, чтобы добиться справедливости для наших сограждан, которые 9 лет терпели мучения», — заключила Орынбек.