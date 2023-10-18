60 человек держали в трудовом рабстве на кирпичных заводах Шымкента

Заманивали высокой зарплатой, забирали документы, применяли физическое насилие и запугивали расправой.

В Шымкенте несколько бизнесменов попали под уголовное преследование. По данным полицейских, они удерживали в трудовом рабстве 60 граждан Узбекистана. О шокирующем преступлении заявила жительница Актюбинской области.

Как выяснилось, ее родному брату, гражданину Узбекистана, удалось сбежать из трудового рабства в Шымкенте и приехать к ней.

Однако, неизвестные выследив жертву трудового рабства, похитили его. В установлении злоумышленников задействовали полицейских Шымкента и Алматы. Стражи порядка задержали троих владельцев кирпичных заводов — жителей Шымкента и Туркестанской области. В отношении подозреваемых завели дело по нескольким статьям.

Кудияр Нурсейитов, заместитель начальника УБОП ДП г. Шымкента:

«На сегодня 25 иностранных рабочих находятся под опекой НПО “Сана сезим”, а более 30 граждан помещены в приемник-распределитель из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. В полицию, в отношении подозреваемых, поступило три официальных заявления от иностранных граждан. Подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 126 “Незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации” и 389 “Самоуправство”. Назначены экспертизы».