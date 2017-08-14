Проспект Кунаева в Шымкенте пойдет на запад

Минувшая неделя отметилась целым рядом важных для города и области событий. Одно из них стоит особняком. Почему, да потому что глава ЮКО Жансеит Туймебаев решил проинспектировать строящиеся объекты в Шымкенте. В сферу интересов руководителя области попали школы, многоэтажные дома, дороги и дорожные развязки.

Забегая вперед, скажем, аким области дал положительную оценку всему, что увидел. Правда, не обошлось и без особых поручений. Впрочем, обо всем по-порядку.

Что нужно сделать уже сегодня, чтобы завтра наш город таки стал мегаполисом? Прежде всего уделять огромное внимание качеству дорог. И в этом направлении в Шымкенте ведется большая работа. И то, что эти работы начались одновременно на многих городских улицах, шымкентцы точно заметили, но тут, как говорится, придется потерпеть – у дорожников свои планы.

Что еще отличает мегаполис от обычного города? Удобство для жителей. А это в первую очередь – комфортные дома и благоустроенные школы. Вот как раз с тем, как строится то и другое и решил ознакомиться аким области. Во время объезда он побывал в мкр. «Нурсат», где возводятся больше всего квадратных метров жилья. К слову, в целом на территории областного центра ведется строительство 42 домов. 26 из них – коммунальные, 16 – кредитное жилье. Строительство остальных 16 домов будет завершено в 2018 году.

Следующий объект в поездке главы ЮКО – строительство школы в АДЦ. Понятно, что одной школы на такой огромный микрорайон маловато, знают об этом и отцы города и области. И, естественно, не оставят такой огромный микрорайон с одной только школой, но это тема другой статьи. Убедившись, что все делается с соблюдением технологий, Жансеит Туймебаев отправился посмотреть на строительство школы в мкр. «Бозарык».

Отметим, в этом году в Шымкенте ведется строительство 20 соцобъектов: 15 школ, 2 спортивных, 2 объекта культуры и еще один объект, в котором запланировано благоустройство. 11 из 20 объектов будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Оставшиеся 9 – в следующем.

Еще одна отличительная черта мегаполиса – доступ населения к коммунальным благам. Сейчас в Шымкенте ведется строительство 10 объектов инженерной инфраструктуры. При этом 2 из них уже введены в эксплуатацию. Еще один планируется сдать до конца года. Остальные семь будут завершены в следующем году.

Кроме того, в рамках программы «Нурлы жер» разрабатывается ПСД на 107 объектов. В 2017 году для развития инфраструктуры города Шымкента было выделено 14,5 млрд. тенге и на завершение объектов, начатых в 2016 году – 1,6 млрд. тенге. На проведение среднего ремонта на 83 улицах и прокладку тротуаров на 12 улицах было выделено 970,8 млн. тенге. Готовится ПСД для четырех важных дорожных развязок.

И, несмотря на казалось бы хорошие показатели, затянуто строительство 19 объектов. Строительство 13 из них было начато еще два года назад, 6 – начали строить в этом году. Причин затягиванию сроков немало. На одной из главных аким области остановился подробно.

«Очень много препон на пути у строителей. Поэтому они и не могут завершить работу в срок. Одна из таких проблем – разработка проектно-сметной документации (ПСД). На разработку этого документа уходит четыре месяца. А потом, пока его утвердят, и он пройдет госэкспертизу, выясняется, что можно внести изменения или что-то в свое время не учли. Приходится ПСД переделывать. А это опять время, которое уходит. Поэтому я предлагаю изменить подход к разработке документации. Поручаю использовать в этом вопросе опыт турецких специалистов. Если необходимо, давайте организуем семинары-тренинги. И, конечно, необходимо привлекать к ответу руководителей подрядных организаций, которые намеренно затягивают сроки», – сказал Жансеит Туймебаев.

А в завершение объезда глава области поручил своим подчиненным рассмотреть возможности развития проспекта Кунаева в западном направлении. И учесть строительство надземных мостов и дорожных развязок.