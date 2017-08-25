Самому молодому акиму в ЮКО 25 лет

Самому молодому сельскому акиму, избранному в ЮКО, всего 25 лет. 25-летний Жансултан Сейтжанов выбран акимом села Шилик Отырарского района ЮКО, сообщил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии по ЮКО Алибек Умаралиев.

Выборы сельских акимов в области завершились 24 августа. Всего по 95 сельским округам ЮКО было зарегистрировано 320 кандидатов, из них 302 — мужчины, 18 -женщины. 264 зарегистрированных кандидатов — члены партии «Нур Отан». Остальные не указали свою партийную принадлежность. Возраст большинства претендентов в этом году, по словам председателя избиркома, старше пятидесяти лет.

О самом молодом сельском акиме известно только, что Жансултан Сейтжанов родился 30 мая 1992 года, окончил ЮКГУ им. Аэзова в Шымкенте, женат, до выборов был временно исполняющим обязанности акима села Шилик.

«По итогам выборов было избрано 107 акимов. Выборы прошли в соответствии с установленными правилами. В ходе выборов работали районные, городские избирательные комиссии. На выборах претенденты проявили высокую активность, выборы прошли в конкурентной борьбе. Следует отметить, что самым молодым акимом из числа избранных является аким села Шилик Отырарского района Ж. Сейтжанов. Жансултану Адильжановичу 25 лет. А акиму сельского округа Макталы Мактааральского района Д. Мамутову 62 года. Наряду с этим, 68 из 107 акимов были переизбраны, остальные претенденты впервые избираются на должность акимов сел», — сказал председатель областной избирательной комиссии.

Напомним, что выборы акимов сельских округов проводятся с 2013 года в соответствии с Указом Главы государства. С этого времени по республике были избраны акимы 181 села.