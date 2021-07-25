Постановлением Центризбиркома страны 25 июля продут выборы сельских акимов.

Главная отличительная черта нынешних выборов – народ сам будет выбирать человека, которому доверит возглавить село.

285 кандидатов на 60 мест: конкурс на занятие должности акима в Туркестанской области достаточно высок. Кстати, из всех 285 заявок на выборы будут допущены не все.

Как сообщили в ЦИК, выборы акимов сел, поселков, сельских округов пройдут в 16 районах. При этом 56 акимов будут избираться в связи с истечением срока полномочий, четверо — в связи с досрочным сложением полномочий. 98 из 285 кандидатов идут на выборы от политических партий, 187 — самовыдвиженцы.

Ольга Сагумбекова, секретарь Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии:» На 10 июля рассмотрены на соответствие законодательству документы 285 кандидатов, из них установлено соответствие 260 кандидатов, не соответствуют 25 кандидатов, 8 сняли свои кандидатуры. 151 самовыдвиженцу были выданы подписные листы для сбора подписей в их поддержку. Из 285 кандидатов 13 — женщины. И почему-то они все из Байдибекского района».

Средний возраст кандидатов на пост сельского акима 44-45 лет, при этом самому молодому кандидату 27. Он баллотируется на пост акима округа Маякум Отырарского района. Самому возрастному — 62 года, кандидат будет бороться за кресло акима округа Каргалы этого же района.

Данияр Оразымбетов, член Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии:»Особенность этой выборной компании в том, что акимов сел, поселков и сельских округов будут избирать сельские жители. В 2009 году выборы сельских акимов были проведены как пилотный проект в Алматинской области. Теперь сельских акимов будет избирать сам народ».

Мнения относительно выборов нового формата сходятся. Жители Толебийского района считают, что этот пост можно доверить только ответственному и деловому человеку.

«Нет, не слышал про выборы сельских акимов. Акимы должны быть хорошими, чтобы не было жалоб», — признает житель села.

«25 июля пройдут выборы сельских акимов. Я считаю, что акимы должны хотя бы пять лет работать на государственной службе. Чтобы знали этику госслужащих, были грамотными и были хорошими организаторами. Аким должен в первую очередь найти общий язык с сельчанами», — считает сельчанин.

Жители села верят, что выборы сельских акимов, проходящие в рамках проекта «Слышащее государство», пройдут открыто и справедливо. По их мнению, хочешь изменений в родном селе, тогда приходи на выборы и проголосуй за того, кому доверяешь. Только так можно выбрать честного акима, считают сельчане.