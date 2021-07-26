В Туркестанской области 25 июля 2021 года впервые состоялись прямые выборы акимов сел, поселков, округов по 60 сельским округам.

В списки избирателей по избирательным округам включены 265 146 граждан, из них приняло участие в голосовании — 209 227 (79%). Количество кандидатов в акиматы — 166 человек. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Алибек Умралиев.

«Во всех 60 избирательных округах избраны акимы. Из избранных сельских акимов: 16 — государственные служащие, переизбранные в сельских округах — 17, акимы других сельских округов — 6, представители коммерческой сферы — 4, работники бюджетных учреждений — 8, временно неработающие -1. средний возраст — 46,7. 43 избранных сельских акимов представлены политическими партиями: от партии «Nur Otan» — 41, от партии НДП «Ауыл» — 1, от политической партии «ADAL» — 1, самовыдвиженцы — 17. Повторный подсчет избирательных бюллетеней на избирательных участках не проводился. Жалоб в суды, вышестоящую комиссию о действиях избирательных комиссий не поступало», — рассказал председатель облизбиркома Алибек Каденович Умралиев.