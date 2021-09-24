Только вот работа незаконная и деятельность может привезти к реальному сроку.

Адвокат Евгений Яворский уверяет, что ведется набор на курьеров наркотических средств, причем не за малые деньги!

В этих объявлениях людям в открытую предлагают заниматься распространением наркотиков! Листовки возмутили адвоката Евгения Яворского! Ведь за распространение наркотиков можно отправиться в колонию на 10 лет!

«В Шымкенте на улице 1 мая в огромном количестве мест расклеены вот такие объявления. Будьте осторожны. Данное предложение связано с реализацией наркотических и запрещённых психотропных средств. Обратите пожалуйста внимание, чтобы ваши близкие не связались и не попали в сложную ситуацию», — предупреждает адвокат Евгений Яворский.

Объявления появились на видных местах. Причем расклейщики не побоялись даже камер уличного наблюдения. Зарплату пообещали приличную – около 300 тысяч тенге в неделю. Что примечательно, платить обещали в рублях. Номер для связи был также указан российский. Неравнодушных горожан такая открытость поразила.

Распространение наркотиков – это серьезное уголовное преступление, за которое можно отправиться в колонию на 10 лет. В полиции заявили: по данному факту заведено уголовное дело и всех причастных уже ищут.

«В настоящее время рекламная листовка изъята и приобщена к уголовному делу. Сотрудниками полиции ведутся розыскные мероприятия по установлению причастных к данному преступлению лиц», сообщил Керимбек Сейдуалиев, заместитель начальника Абайского ОП г. Шымкента.

Полиция завела уголовное дело из-за уличных объявлений о работе. Однако, кто конкретно расклеивает объявления, правоохоранители сказать затрудняются. Об одном, говорят они с уверенностью, на подобные вакансии охотно откликается молодежь.