Шымкентского работодателя, который держал в «рабстве» граждан Узбекистана, накажут

В ДВД по ЮКО дали разъяснение по делу о шести гражданах Узбекистана, которых, по их словам, якобы, насильно удерживал работодатель на кирпичном заводе, при этом не выплачивая заработную плату и не отдавая паспорта. После обращения журналистов в полицию, была проведена проверка на территории завода.

На место выехала следственно-оперативная группа Аль-Фарабийского ОП, по заявлению сразу возбудили уголовное дело по статье 126 УК РК. В результате установлено, что в апреле 2017 года, между работодателем и гражданами Узбекистана был составлен письменный договор. Первый месяц они зарплату получили по 60 тысяч, а вот последующие заработанные деньги работодатель не выплачивал.

В отношении работодателя, гражданина РК, дело передано в миграционную службу Аль-Фарабийского отдела полиции. Его привлекут к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и трудоустройство иностранцев без регистрации. Граждане, которых, якобы, насильно удерживали, в ближайшее время будут отправлены домой, в Узбекистан.

Примечательно, что во время следствия граждане соседней страны заявили, что никаких претензий к работодателю не имеют, — отметила руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Напомним, несколько недель назад молодой человек из Узбекистана в соцсетях попросил о помощи казахстанцев — вызволить ребят, попавших в трудовое рабство в Шымкенте. После чего журналисты связались с самими работниками, которые находились на кирпичном заводе в мкр «Сауле» и говорили, что работодатель не выплачивает им деньги и не отдает документы.

Шуддин Саидов